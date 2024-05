Sainz recebe 5s de punição por toque em Piastri e perde 4º lugar para Pérez em Miami

Sainz teve toque com Piastri (Foto: Jim WATSON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/05/2024 - 22:08 • Miami (EUA)

Carlos Sainz foi considerado culpado pelo toque em Oscar Piastri e perdeu a quarta colocação do GP de Miami. Neste domingo (5), horas depois do final da corrida, os comissários divulgaram o documento punindo o espanhol da Ferrari em 5s pela colisão que causou a quebra da asa dianteira do piloto da McLaren.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sainz, assim, caiu para quinto, apenas 0s1 na frente de Lewis Hamilton, sexto colocado. O beneficiado com a punição do espanhol foi Sergio Pérez, da Red Bull, que passou ao quarto lugar.

➡️ Norris tira proveito de safety-car no GP de Miami, anula Verstappen e vence 1ª na F1

Na explicação da punição, os comissários escreveram que Sainz foi “claramente culpado” pela colisão, mas optaram por 5s e não por 10s e 2 pontos na carteira por entenderem que o piloto da Ferrari perdeu a traseira depois de atrasar o ponto de frenagem.

Sainz saiu bastante irritado da prova. Durante a corrida, o espanhol foi várias vezes ao rádio reclamar das defesas agressivas de Piastri antes da colisão. Depois, deu declarações ironizando os comissários pela falta de punição ao rival.

(Foto: CLIVE MASON /AFP)

➡️ Norris vence a primeira! Relembre as primeiras vitórias de astros da Fórmula 1

Com a punição, Sainz perdeu a quarta colocação também no Mundial de Pilotos. Agora, o espanhol aparece com 83 pontos, a mesma quantidade de Lando Norris, mas derrotado no desempate, o número de segundos lugares.

A Fórmula 1 retorna de 17 a 19 de maio com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola.