Comentarista da ESPN pode ser o novo técnico do Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers vai em busca de novo técnico após demissão de Ham (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 06/05/2024 - 09:42 • Los Angeles (EUA)

O Los Angeles Lakers está no mercado em busca de um novo treinador após demitir Darvin Ham na última semana. Um forte nome é JJ Redick, comentarista da "ESPN". A lista de possíveis profissionais para o cargo conta com mais de dez nomes.

O ex-jogador se aposentou em 2021 e logo assumiu como comentarista na emissora esportiva. Por lá, teve uma ascensão meteórica, se tornando o principal analista da NBA.

Segundo Shams Charania, do portal “The Athletic”, a ideia de Redick era justamente se destacar na função para abrir uma oportunidade de treinar uma franquia da liga.

- JJ Redick tem um forte desejo de se tornar treinador. Ele tem sido público sobre isso e estou ouvido também no particular. Portanto, restam mais algumas entrevistas para JJ Redick em seu futuro nesta função em potencial - apontou o jornalista.

No caso do Los Angeles Lakers, por outro lado, há algo mais do que apenas o fato do profissional ter boas análises do jogo. Um ponto que tem grande peso nessa ocasião é a sua amizade com Lebron James.

Os dois possuem uma grande amizade e, juntos, formaram uma parceria para a criação de um podcast: o “Mind The Game”.

Dessa forma, Redick se coloca como um dos principais trunfos do Lakers para manter o camisa 23 no elenco. Apesar disso, há outras franquias de olho no profissional.

Uma delas é o Charlotte Hornets, que, inclusive, fez uma entrevista com o comentarista. Ainda segundo Charania, as conversas seguem, mas ainda não há negociações. Em breve, haverá uma nova entrevista entre as partes.