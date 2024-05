Thiago Wild faz treino de luxo com Nadal em Roma

Thiago Wild, à esquerda, e Rafael Nadal, à direita (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:38 • Roma (ITA)

Depois de enfrentar Carlos Alcaraz na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha, o brasileiro Thiago Wild, número 63 do mundo, teve grande experiência, na manhã deste domingo (5), em plena quadra central do Foro Itálico de Roma, na Itália.

O paranaense treinou junto com o espanhol Rafael Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam e que está em sua última temporada na carreira. O astro do tênis soma dez títulos em uma das maiores competições no saibro do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wild nunca escondeu que seu ídolo na carreira era Rafael Nadal. Os dois aguardam o sorteio da chave principal do torneio, que começa no meio da próxima semana. A partir desta segunda-feira (6), brasileiros como Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi disputam o qualifying.