PC Oliveira vê ‘erro gravíssimo’ da arbitragem em Athletico Paranaense x Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Vasco, Vegetti reclamou bastante de um lance no jogo contra o Athletico Paranaense, no último domingo (5). O argentino pediu uma falta por toque de mão do zagueiro Kaique Rocha. Para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, o centroavante tem razão.

- Se essa bola não bate no braço do Kaique Rocha, o Vegetti iria para o confronto com o Bento. O assistente deveria ter marcado a falta, é um erro gravíssimo, ele estava de frente. Se o Daronco marca a falta, eu aposto minhas fichas que seria para cartão vermelho - começou PC.

- É um toque sutil para limpar a jogada. Eu tinha dúvidas com as imagens da transmissão, mas com a imagem divulgada pelo VAR, com a câmera aberta, o Léo Godoy estava distante. O Vegetti teria uma situação clara de gol e o Kaíque Rocha deveria ter sido expulso - emendou.

Anderson Daronco expulsou o meia Hugo Moura aos 15 minutos do primeiro tempo após erro e falta cometida pelo meia do Vasco. O Cruzmaltino perdeu para o Furacão por 1 a 0, que marcou com Erick. Com o resultado, o time carioca segue na zona de rebaixamento.