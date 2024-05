Thiago Wild e João Fonseca atingem melhores rankings no tênis

Thiago Wild em ação em Madri (Foto: Mutua Madrid Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 09:42 • Ponte Vedra Beach e St. Petersburg (EUA)

Esta segunda-feira (6) é um dia de destaque para os tenistas brasileiros no ranking mundial masculino da Associação dos Tenistas Profissionais. Atletas importantes ganharam posições após a campanha no Masters 1000 de Madri, na Espanha, evento no saibro.

Thiago Wild, que fez terceira rodada, subiu dois postos e foi ao 61º lugar, atingindo seu melhor desempenho. Ele iguala o melhor ranking histórico de Thiago Monteiro e fica a nove pontos de entrar no grupo dos 60 melhores do mundo. Wild disputa o Masters 1000 de Roma, na Itália, a partir desta quarta-feira (8), e tem 32 pontos a descartar.

Thiago Monteiro, que passou o quali e fez terceira rodada, batendo o top-10 Stefanos Tsitsipas, subiu 12 postos e foi ao 106º lugar, com 590 pontos, a 18 de uma vaga no top-100.

Felipe Meligeni caiu quatro posições e ficou como o 132º. Gustavo Heide perdeu oito postos e ficou no 182º lugar. O jovem João Fonseca voltou a bater o melhor ranking com a segunda rodada em Madri e é o 226º do planeta, saltando 16 posições.

No feminino, Bia Haddad subiu uma posição com as quartas de final e foi ao 13º posto, ficando a menos de 500 pontos do top-10. Nas duplas, Luisa Stefani se manteve no top-10 como a décima colocada, e Bia caiu 12 posições para o 34º lugar. Ingrid Martins é a terceira do Brasil, como a 57ª colocada.