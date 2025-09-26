Hugo Calderano tem rival do China Smash definido; veja chaveamento

O primeiro adversário de Hugo Calderano no WTT China Smash foi definido: o japonês Hiroto Shinozuka, que duelará com o brasileiro pela permanência na competição. Há dez dias, o carioca de 29 anos foi vice-campeão do WTT de Macau, também na China.

Neste domingo (28), começa a primeira rodada do China Smash, em Pequim, um dos quatro mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa, com a presença de Calderano. A lista dos confrontos já foi divulgada.

2025 de Calderano

Número três do mundo no ranking, o mesatenista brasileiro vive a melhor temporada da carreira. Em abril, conquistou a Copa do Mundo e, no mês seguinte, o vice-campeonato mundial. De maio até a final em Macau, também venceu os WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu.

Dos últimos sete torneios, Hugo disputou seis finais. O chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking, foi seu último algoz e também superou Calderano na final do Mundial em maio. Wang é cotado como um dos grandes favoritos do WTT China Smash.

Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

➡️Quais são os principais rivais de Calderano no China Smash?

Participantes do China Smash

Aliás, todos os top 10 estarão em ação no China Smash. Além de Calderano e Chuqin, estão confirmados Lin Shidong (1º, CHN), Tomokazu Harimoto (4º, JAP), Liang Jingkun (5º, CHN), Felix Lebrun (6º, FRA), Truls Moregard (7º, SUE), Darko Jorgic (8º SLO), Xiang Peng (9º, CHN) e Benedikt Duda (10º ALE).

De agosto para cá, o mesatenista alemão cruzou o caminho do brasileiro duas vezes. Na final do WTT de Foz do Iguaçu, Calderano levou a melhor no início de agosto, enquanto Duda deu o troco nas quartas de final do Europe Smash, na Suécia, no mês seguinte.

Onde assistir o WTT da China?

As disputas das classificatórias do China Smash começaram na última quinta-feira (25) e vão até sábado (27). A partir de domingo (28) até o dia 5 de outubro, as disputas serão entre os classificados em busca da vitória. Os confrontos terão transmissão ao vivo pelo Sportv, Cazé TV e o canal oficial da WTT no YouTube.