NBA suspende jogadores por confusão em jogo entre Pelicans e Suns

A NBA anunciou, na noite do último domingo (28), a suspensão do armador Jose Alvarado, do New Orleans Pelicans, e do pivô Mark Williams, do Phoenix Suns, pela confusão protagonizada na partida do último sábado (27). Alvarado foi punido com dois jogos, enquanto Williams será desfalque por um jogo.

Devido à punição, Jose Alvarado não entrará em quadra pelo Pelicans no jogo diante do New York Knicks, nesta segunda-feira (29), nem diante do Chicago Bulls, na quarta-feira (31). Mark Williams será baixa do Suns no jogo contra o Wizards, nesta segunda (29). A NBA não exigiu o pagamento de multa pela conduta dos jogadores.

Alvarado (azul) acerta soco em Williams (branco) em partida entre Pelicans x Suns (Photo by Tyler Kaufman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soco e expulsão em New Orleans

O duelo entre Pelicans e Suns, no Smoothie King Center, em New Orleans, teve seu ápice no terceiro quarto, quando o armador Jose Alvarado (Pelicans) e o pivô Mark Williams (Suns) trocaram agressões, resultando na expulsão imediata de ambos.

A confusão começou após Alvarado, de 1,83m, demonstrar insatisfação com a marcação de Williams, de 2,16m, puxando a camisa do adversário. A reclamação rapidamente escalou para um confronto físico com socos e tapas. A rápida intervenção de outros jogadores conteve a briga, que ocorreu durante uma paralisação do jogo. Após a decisão da arbitragem, Alvarado seguiu direto para o vestiário. A partida prosseguiu sem novos incidentes, e o Phoenix Suns levou a melhor, vencendo o New Orleans Pelicans por 123 a 114, em jogo válido pela temporada regular.

