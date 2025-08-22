Último representante do Brasil, após eliminação de Bruna Takahashi nas oitavas, Hugo Calderano não conseguiu avançar para as semifinais do Europe Smash. Nesta sexta-feira (22), brasileiro enfrentou grande instabilidade na mesa e sofreu com a derrota para Benedikt Duda por 4 sets a 0. Assim como nas últimas vitórias, partida do número 4 do mundo voltou a ser muito comentada na Europa.

O jogo começou com minutos de atraso, o alemão venceu o primeiro set (11/6) com autoridade, e o brasileiro voltou melhor no segundo (13/11), mesmo com a derrota. Nos dois sets seguintes, a disputa continuou acirrada, mas a vantagem era muito bem controlada por Duda, que aproveitou os erros de Calderado para fechar as duas parciais por 12/10 e 11/7, respectivamente.

Antes, durante, e depois da partida de Hugo Calderano na Suécia, o nome do brasileiro esteve em alta em todo mundo, inclusive no Velho Continente. Calderano é visto como um grande prodígio ao redor do planeta. Veja abaixo.

Hugo Calderano (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM @abelardomendesjr)

Veja reação dos europeus com a partida de Hugo Calderano na Suécia

"Resultado muito decepcionante. Calderano, volte mais forte. Parabéns ao Duda"

"Nossa, o Duda, que fez 4 a 0 no Calderano, isso não estava no meu bingo."

"Uma revanche estrondosa de Benedikt Duda! Ele garantiu uma vitória por 4 a 0 sobre o vice-campeão mundial Hugo Calderano no Europe Smash em Malmö, avançando para as semifinais. Sabine Winter, por outro lado, não conseguiu aproveitar suas chances contra a chinesa Chen Yi"

Como foi o jogo

O primeiro set foi marcado por um claro domínio do alemão desde os pontos iniciais. Apesar de abrir o placar, Calderano viu o adversário abrir bem a diferença, enquanto alguns erros cruciais custavam a virada para o brasileiro. A desvantagem chegou a cair para três pontos, mas Duda parecia mais sólido na mesa e a vitória não demorou para chegar. O placar ficou em 11 a 6 para o alemão.

A segunda parcial começou com Duda a frente no placar. Apesar disso, Calderano não demorou a apertar a diferença, e o empate marcou o início do set. A vantagem do brasileiro enfim aumentou e parecia que a primeira vitória estava encaminhada ao garantir o set point, em 10 a 7. No entanto, os novos erros de Hugo Calderano evitaram o empate do placar geral, e a resposta do alemão chegou com força máxima. Os pontos seguintes estiveram na mão de Duda, que garantiu a virada para vencer mais uma. O placar ficou em 13 a 11 para o alemão.

Assim como o primeiro set, o terceiro começou nas mãos do alemão, que abriu cinco pontos a frente no placar contra zero de Calderano. A vantagem deu uma balançada com uma sequência de erros de Duda, e o brasileiro parecia reassumir o controle do jogo. O duelo estava acirrado, ainda mais com dois empates espetaculares garantidos por Hugo, mas a sorte foi parceira de adversário com uma ajudinha da rede. O placar ficou em 12 a 10 para o alemão.

A última parcial não teve muitas mudanças. Com a vitória engatilhada, Duda liderou o placar do início ao fim. A vantagem foi aberta ainda nos primeiros seis pontos para o alemão, com a resposta de Calderano chegando com atrasos. Os rallys impressionantes revezavam os "campeões", mas os erros pecaram novamente para dar a classificação nas mãos de Benedikt Duda por 4 sets a 0. O placar do set ficou em 11 a 7 para o alemão.

Antes desta derrota, os mesa-tenistas haviam se enfrentado duas vezes e, em ambas, o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.