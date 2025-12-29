Anthony Joshua se envolve em acidente de carro com mortes na Nigéria

Nesta segunda-feira (29), o ex-campeão do UFC Anthony Joshua, de 36 anos, se envolveu em um acidente de carro, segundo a polícia nigeriana. Duas pessoas não resistiram. Já o boxeador teve apenas ferimentos leves e foi levado a um hospital local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Joshua sendo retirado do veículo, sem camisa e com expressões de dor.

O carro que Joshua estava colidiu com outro automóvel, de acordo com o Comando da Polícia de Ogun. O boxeador britânico, filho de nigerianos, dirigia pela rodovia Lagos-Ibadan, no estado de Ogun, na Nigéria, no momento do acidente.

Segundo relatórios preliminares da polícia local, a batida pode ter sido causada por uma perda de controle do carro que Joshua estava, provavelmente em excesso de velocidade. Ainda de acordo com a investigação, o veículo teria colidido com um caminhão estacionado à beira da pista ao tentar ultrapassar outro carro.

Ao todo, cinco homens estavam envolvidos no ocorrido. Entre eles, dois não resistiram, outros dois saíram sem nenhuma consequência, e Joshua sofreu ferimentos leves.

No último grande evento de 2025, Anthony Joshua nocauteou Jake Paul

O ex-campeão peso pesado unificado do boxe, Anthony Joshua, tratorizou o youtuber/lutador Jake Paul no último grande evento dos esportes de combate em 2025. Apesar de demorar mais do que o esperado, o inglês conseguiu um violento nocaute, que chegou a quebrar o queixo do norte-americano.

Após quatro rounds frustrantes para o ex-campeão, em que Paul conseguiu se movimentar bem, as coisas começaram a clarear no quinto assalto. Antes com a preparação física em dia e conseguindo desviar dos ataques retos de Joshua, Jake começou a dar sinais de fadiga e acabou sofrendo dois knockdowns.

O inglês sentiu o cheiro do sangue e caçou o norte-americano no sexto round, finalmente conseguindo mais um knockdown, à altura que o árbitro central decidiu que Jake Paul não aguentaria mais.