Quais são os principais rivais de Calderano no China Smash?



Depois do vice-campeonato do WTT de Macau, na China, semana passada, Hugo Calderano está na contagem regressiva para o próximo compromisso: o China Smash, que começa no domingo (28), no Shougang Park, em Pequim. Trata-se de uma das quatro mais importantes competições do circuito internacional na temporada.

Número 3 do mundo, o mesatenista carioca, campeão da Copa do Mundo e vice do Mundial, chega em grande momento à China. Dos últimos sete torneios, Calderano disputou seis finais. E o último algoz do brasileiro, na final de Macau, o chinês Wang Chuqin (foto abaixo), vice-líder do ranking, é um dos favoritos no torneio chinês. Em maio, aliás, o atleta a China também superou o brasileiro na final do Mundial.

O chinês Wang Chuqin derrotou Calderano na final do WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

Aliás, todos os top 10 estarão em ação no China Smash. Além de Calderano e Chuqin, estão confirmados Lin Shidong (1º, CHN), Tomokazu Harimoto (4º, JAP), Liang Jingkun (5m, CHN), Felix Lebrun (6º, FRA), Truls Moregard (7º, SUE), Darko Jorgic (8º SLO), Xiang Peng (9º, CHN) e Benedikt Duda (10º ALE).

De agosto para cá, o mesatenista alemão cruzou o caminho do brasileiro duas vezes. Na final do WTT de Foz do Iguaçu, Calderano levou a melhor, no início de agosto, enquanto Duda deu o troco nas quartas de final do Europe Smash de Malmö, na Suécia, no mês seguinte.

Calderano lança Programa de Doação de Materiais

Na segunda-feira (22), Calderano lançou a segunda edição do seu Programa de Doação de Materiais. O carioca, de 29 anos, disponibilizará para projetos sociais uma série de materiais usados que, apesar de não terem mais possibilidade de uso no alto rendimento, ainda possuem uma longa vida útil para atletas amadores.

Os projetos contemplados foram selecionados entre os inscritos na plataforma do site do Hugo para divulgação de iniciativas sociais ligadas ao tênis de mesa. Lançada há dois meses, a página já conta com 27 ações de 13 diferentes estados.

Somadas as duas edições do Programa, Hugo distribuiu mais de 600 borrachas, 40 madeiras e dezenas de camisetas e camisas de jogo para quase 60 projetos sociais em todo o Brasil.

- Os materiais de jogo de boa qualidade podem ter um custo elevado no tênis de mesa. Isso é um grande desafio para os projetos sociais conseguirem oferecer esses materiais aos participantes - afirmou Hugo, destacando a qualidade do que será doado.

- Para um atleta de alto nível, uma borracha tem uma vida útil bem curta. Durante as competições, por exemplo, troco a cada jogo. Mas para quem ainda está começando a sua trajetória no tênis de mesa, uma borracha dessa pode ser útil por muito tempo - explicou o maior mesatenista da história do esporte no Brasil.