Quem foram os principais destaques do UFC que se aposentaram em 2025?

A temporada 2025 ficou marcada por muita ação e momentos impressionantes, mas também pelo encerramento de ciclos que marcaram gerações no UFC. Do anúncio da aposentadoria de Jon Jones ao emocionante último "walkout" de José Aldo no Rio, os fãs do Ultimate tiveram um ano de grandes despedidas. Relembre algumas estrelas que se aposentaram em 2025:

🥊Chris Weidman

Já no início de 2025, o anúncio da aposentadoria de Chris Weidman pegou a todos de surpresa. Aos 40 anos, norte-americano vinha de uma derrota por nocaute no UFC 310, em dezembro de 2024, quando confirmou que deixaria o MMA. Com isso, "The All American" terminava sua carreira no Ultimate com um cartel de 12 vitórias e oito derrotas.

Embora se despedia do octógono, Weidman não abandonou de vez o mundo das lutas. A rivalidade entre ele e Anderson Silva, então, voltou a animar os fã que acompanharam o início deste duelo histórico. Fora do UFC, os lutadores se enfrentariam em uma luta de boxe no mês de novembro – que acabou cancelada após lesão de Chris.

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Chris Weidman nocauteia Anderson Silva no UFC 162 (Foto: Reprodução/UFC)

🥊Dominick Cruz

Outro ciclo se fechou no UFC no mês seguinte, dessa vez, na categoria do peso-galo. Considera por muitos o melhor da categoria até 61,2 Kg, Dominick Cruz anunciou a aposentadoria através das redes sociais.

O duas vezes campeão do UFC e também do extinto WEC, Cruz tinha uma luta marcada para fevereiro em Seattle, contra Rob Font, no que deveria ser sua despedida. Portanto, Dominick sofreu um deslocamento no ombro — o segundo nos últimos meses — e decidiu adiar o adeus. Na postagem, o ex-lutador afirmou que às vezes, o seu corpo não coopera.

Dominick Cruz se aposentou com 24 vitórias e apenas quatro derrotas, em uma carreira brilhante, mas marcada por lesões. Com um recorde de 7-3 (vitórias-derrotas) no UFC, ele foi duas vezes campeão da divisão, conquistando o cinturão pela primeira vez em 2010 e defendendo-o com sucesso duas vezes.

Dominick Cruz após vencer TJ Dillashaw em Boston (Foto: Reprodução)

🥊José Aldo

A aposentadoria de José Aldo foi separada em dois momentos de 2025: o anúncio e o "adeus" no UFC Rio. Após a derrota para Aiemann Zahabi por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28) no UFC 315, em maio, o brasileiro deixou as luvas no centro do octógono, que simboliza aposentadoria.

Na entrevista pós-luta, o brasileiro agradeceu o UFC, mas afirmou que lutar não é mais para ele. Durante a semana da luta, Aldo sofreu com o corte de peso e não conseguiu lutar no peso galo, voltando ao peso pena. Meses depois, em outubro, o ex-lutador voltou ao octógono para um adeus final.

Em noite de Charles do Bronx e Mateusz Gamrot, o UFC Rio aproveitou a apaixonada arquibancada cheia para um último "walk-out" de José Aldo na carreira. O lendário lutador brasileiro está aposentado - pela segunda vez - desde o anúncio em maio deste ano durante o UFC 315. Ao lado da família, o ex-campeão do peso-pena estava emocionado enquanto o público gritava seu nome.

José Aldo durante apresentação antes da luta (Foto: Alex Goodlett/AFP)

🥊Jon Jones

Diferente dos outros três lutadores anteriores, o anúncio de Jon Jones não veio através dele, mas, sim, de Dana White. O presidente confirmou que o norte-americano não era mais campeão peso-pesado do UFC, e que está aposentado do MMA, em coletiva de imprensa realizada após o UFC Baku em junho deste ano. Dessa maneira, o cinturão linear passou para Tom Aspinall.

A novela entre Jones, o UFC e Aspinall durou anos. Após três anos fora dos octógonos, Jon Jones retornou para o UFC e derrotou Cyril Gane pelo cinturão vago dos pesados em março de 2023. Porém, devido a novo tempo de inatividade do americano, o Ultimate criou um cinturão interino, que Tom Aspinall conquistou ao bater Sergei Pavlovich em novembro do mesmo ano.

Desde então, o mundo do MMA aguardou ansiosamente a luta de unificação dos cinturões entre Jones e Aspinall – que não aconteceu em 2024. Em julho daquele ano, sem paciência, Tom defendeu o título interino contra Curtis Blaydes e venceu por nocaute em apenas um minuto. Após a luta do inglês, Jon anunciou que estaria de volta, porém, para encarar Stipe Miocic, em novembro, quando venceu por nocaute técnico.

Após lutar com Miocic, Jones deu diversas declarações que não voltaria e que estava aposentado. Mesmo com diversas provocações de Aspinall e pedido de diversos fãs, o lendário lutador seguiu irredutível e teve a aposentadoria confirmada por Dana White.

Jon Jones comemorando vitória (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

🥊Dustin Poirier

A terceira luta da trilogia entre Max Holloway e Dustin Poirier ficou marcada também pela despedida de Poirier do octógono mais famoso do mundo. Com duas vitórias já garantidas, o novo combate valia o cinturão BMF (Baddest Motherf*) do UFC. O resultado, no entanto, não foi como esperava: primeira vitória do havaiano por decisão unânime dos juízes (48-47, 49-46 e 49-46).

O anúncio da aposentadoria veio após a derrota por finalização contra Islam Makhachev no UFC 302. Considerado como um dos melhores lutadores da história que não foi campeão linear do UFC, Dustin Poirier deixou o MMA com apenas um reinado como interino, após vencer Max Holloway, em 2019. O "Diamante" teve três derrotas valendo o título indiscutível, para Khabib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Islam Makhachev.

Na carreira, Poirier acumulou grandes vitórias. O americano derrotou duas vezes Conor McGregor e Max Holloway, superou Michael Chandler, Dan Hooker, Eddie Alvarez e Justin Gaethje. Dustin se despediu do MMA com cartel de 30 vitórias, 10 derrotas e uma luta sem resultado.

Dustin Poirier se despediu do MMA no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

🥊Henry Cejudo

Ex-duplo campeão do UFC e medalhista olímpico, Henry Cejudo confirmou a aposentadoria do UFC após o duelo contra Payton Talbott no dia 6 de dezembro. A vitória não veio, mas a guerra dentro do octógono rendeu a ambos um dos bônus da noite no UFC 323.

O norte-americano, conhecido como "Triple C", não deixou dúvidas sobre sua decisão de abandonar definitivamente o octógono. Em destaque, Cejudo conta duas conquistas de cinturão, nas categorias peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), durante sua trajetória como campeão no UFC. Além do Ultimate, ele possui um impressionante currículo no wrestling, com uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

Vale relembrar que, em fevereiro deste ano, durante confronto contra Song Yadong, o lutador uma dedada involuntária no olho – que descreveu como "a pior lesão" de sua carreira esportiva. Esta não é a primeira vez que o ex-campeão anuncia sua aposentadoria. Em maio de 2020, o "Triple C" já havia comunicado que deixaria as competições e renunciou ao cinturão dos pesos-galos logo depois de defendê-lo.