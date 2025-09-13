menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano projeta semifinal do WTT de Macau: ‘Um jogo duro’

Atual número 4 do mundo, Calderano segue em busca do quinto título na temporada

Hugo Calderano disputa o WTT de Macau, na China, que conta pontos importantes para o ranking internacional do tênis de mesa.. (Foto: Patrick Franziska)
imagem cameraHugo Calderano disputa o WTT de Macau, na China, que conta pontos importantes para o ranking internacional do tênis de mesa.. (Foto: Patrick Franziska)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
14:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano segue firme na busca pelo seu quinto título nos últimos sete torneios disputados e já projeta a semifinal do WTT Champions de Macau, na China, competição que vale pontos importantes para o ranking mundial.

continua após a publicidade

Atual número 4 do mundo, Calderano terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, adversário considerado “freguês”: em três confrontos anteriores, o brasileiro venceu todos.

— Ele (Lind) vive a melhor fase da carreira. Tem um estilo bem peculiar, mas é muito forte. Saca e recebe muito bem, coloca muito efeito nas bolas. Então, preciso me adaptar a isso, focar no meu jogo e estar pronto para um confronto duro — afirmou o brasileiro.

continua após a publicidade
Hugo Calderano está na semifinal do WTT de Macau, na China. (Foto: Patrick Franziska)
Hugo Calderano está na semifinal do WTT de Macau, na China. (Foto: Patrick Franziska)

Neste sábado (13), Calderano garantiu a vaga na semifinal ao superar o alemão Patrick Franziska, número 18 do ranking mundial, por 4 sets a 2, com parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/9.

— Já nos enfrentamos muitas vezes, então eu sabia que seria uma partida muito dura. Ele é um grande jogador, com uma carreira sólida. É muito forte no saque e na recepção, além de ter um backhand muito potente. Eu sabia o que precisava fazer e, felizmente, consegui executar bem hoje. Estou muito feliz com a forma como joguei — declarou Calderano após a vitória.

continua após a publicidade

Antes, nas oitavas de final, o brasileiro havia derrotado o também alemão Dang Qiu, número 12 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9.

O brasileiro volta à arena para enfrentar Anders Lind na madrugada de sábado para domingo, com início previsto para as 3h15 (de Brasília).

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O WTT Champions de Macau faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e conta com 29 dos 32 melhores atletas do ranking mundial.

As partidas são realizadas em melhor de cinco sets até as quartas de final. A partir das semifinais, os jogos serão em melhor de sete sets.

Raio X do adversário:

RAIO-X | ANDERS LIND
. Dinamarquês
. 26 anos
. Canhoto
. Estilo clássico ofensivo
. Ranking mundial: 19º colocado
. Melhor ranking: 16º colocado (julho/2025)
. Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Lagos 2025 e vice-campeão do WTT Contender Tunis 2025
. Outros resultados: quadrifinalista do Campeonato Mundial 2023

Curiosidades
. Além da vitória sobre Lin Shidong nas quartas de final, tem como outro grande feito na carreira o triunfo sobre o chinês Wang Chuqin, no China Smash 2024

. Na temporada, seus melhores resultados foram justamente os melhores até aqui no WTT: campeão do WTT Contender Lagos 2025 e vice-campeão do WTT Contender Tunis 2025

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias