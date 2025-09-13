Hugo Calderano projeta semifinal do WTT de Macau: ‘Um jogo duro’

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano segue firme na busca pelo seu quinto título nos últimos sete torneios disputados e já projeta a semifinal do WTT Champions de Macau, na China, competição que vale pontos importantes para o ranking mundial.

Atual número 4 do mundo, Calderano terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, adversário considerado “freguês”: em três confrontos anteriores, o brasileiro venceu todos.

— Ele (Lind) vive a melhor fase da carreira. Tem um estilo bem peculiar, mas é muito forte. Saca e recebe muito bem, coloca muito efeito nas bolas. Então, preciso me adaptar a isso, focar no meu jogo e estar pronto para um confronto duro — afirmou o brasileiro.

Hugo Calderano está na semifinal do WTT de Macau, na China. (Foto: Patrick Franziska)

Neste sábado (13), Calderano garantiu a vaga na semifinal ao superar o alemão Patrick Franziska, número 18 do ranking mundial, por 4 sets a 2, com parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/9.

— Já nos enfrentamos muitas vezes, então eu sabia que seria uma partida muito dura. Ele é um grande jogador, com uma carreira sólida. É muito forte no saque e na recepção, além de ter um backhand muito potente. Eu sabia o que precisava fazer e, felizmente, consegui executar bem hoje. Estou muito feliz com a forma como joguei — declarou Calderano após a vitória.

Antes, nas oitavas de final, o brasileiro havia derrotado o também alemão Dang Qiu, número 12 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9.

O brasileiro volta à arena para enfrentar Anders Lind na madrugada de sábado para domingo, com início previsto para as 3h15 (de Brasília).

O WTT Champions de Macau faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e conta com 29 dos 32 melhores atletas do ranking mundial.

As partidas são realizadas em melhor de cinco sets até as quartas de final. A partir das semifinais, os jogos serão em melhor de sete sets.

Raio X do adversário:

RAIO-X | ANDERS LIND

. Dinamarquês

. 26 anos

. Canhoto

. Estilo clássico ofensivo

. Ranking mundial: 19º colocado

. Melhor ranking: 16º colocado (julho/2025)

. Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Lagos 2025 e vice-campeão do WTT Contender Tunis 2025

. Outros resultados: quadrifinalista do Campeonato Mundial 2023

Curiosidades

. Além da vitória sobre Lin Shidong nas quartas de final, tem como outro grande feito na carreira o triunfo sobre o chinês Wang Chuqin, no China Smash 2024



. Na temporada, seus melhores resultados foram justamente os melhores até aqui no WTT: campeão do WTT Contender Lagos 2025 e vice-campeão do WTT Contender Tunis 2025