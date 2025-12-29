Em ranking oficial divulgado pela Volleyball World, Julia Kudiess foi eleita a quinta melhor jogadora do mundo nesta temporada. Para chegar a esse patamar, a central teve que superar uma grave lesão que a afastou das quadras por oito meses. A volta por cima da jogadora foi celebrada por ícones do esporte, como a ponteira da Seleção Brasileira e do Conegliano, Gabriela Guimarães.

Nas redes sociais, após o anúncio da colocação de Julia Kudiess no ranking, Gabi escreveu:

— Lesão não define fim. Define quem você decide ser no processo. Só ela sabe o quanto foi dolorido e difícil. Voltou com muita resiliência, foco, determinação e excelência… confirmou que consistência transforma dor em resultado. MUITO ORGULHO DE VOCÊ.

Em resposta, a central demonstrou o carinho que sente pela capitã da Seleção: "Você me inspira, e a cada dia aprendo um pouquinho mais com você".

Em maio de 2024, Kudiess, que atua pelo Minas, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em jogo contra a Sérvia, na Liga das Nações. Por conta da lesão, ficou de fora das Olímpiadas e voltou às quadras apenas em janeiro deste ano, em jogo válido pela Superliga.

Brasil x Canadá, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

O retorno à ação foi de grande brilho. Kudiess terminou como a maior bloqueadora da Liga das Nações (VNL) com 63 pontos no fundamento, 18 a mais que a polonesa Korneluk, segunda colocada no ranking. O desempenho foi fundamental para a conquista da medalha de prata do Brasil no torneio. Já no Mundial, foram 30 bloqueios, garantindo novamente o topo da estatística individual na competição em que as brasileiras conquistaram o bronze.

Com brilho de Julia Kudiess, seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial

A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou duas medalhas ao longo de 2025 e se consolidou como uma das principais potências do ranking da FIVB. Com 428 pontos, a equipe de José Roberto Guimarães terminou o ano na segunda colocação, atrás somente da Itália.

Vale ressaltar que o ranking da FIVB mede o desempenho de 222 seleções e contabiliza cada set de todas as partidas oficiais. A dificuldade do adversário também é considerada no cálculo: vencer a número 1 do mundo garante uma pontuação muito superior a superar a 100ª colocada.

Seleção Brasileira de vôlei feminino no Mundial (Foto: VolleyBall World)

