Hugo Calderano perde semifinal e é eliminado do Smash da China
Número 7 do mundo, brasileiro sofre virada para taiwanês e é superado por 4 sets a 3, ficando de fora da final em Pequim
Hugo Calderano foi eliminado na semifinal do Smash da China após perder um jogo decidido no sétimo set para Lin Yun-Ju, de Taiwan. A derrota aconteceu na madrugada deste domingo (11), em Pequim.
O brasileiro, número 7 do ranking mundial, abriu 2 a 0 no placar com parciais de 11/9 e 11/9, mas sofreu a virada. Lin Yun-Ju, sexto do mundo, venceu os três sets seguintes por 11/8, 11/8 e 11/4 para assumir o controle da partida. Calderano reagiu, dominou o sexto set por 11/3 e forçou o set decisivo.
No sétimo set, Lin abriu 3 a 0 rapidamente. Hugo pediu tempo técnico, mas não conseguiu reverter a situação. O taiwanês administrou a vantagem e fechou por 11/5, garantindo a vaga na final por 4 sets a 3.
Contudo, o retrospecto entre Hugo Calderano e Lin Yun-Ju já era desfavorável ao brasileiro antes da semifinal. O rival havia vencido quatro dos cinco duelos entre eles, com a única derrota registrada em 2017.
Hugo Calderano até a semifinal
A eliminação encerrou uma das melhores campanhas de Calderano no torneio. Nas rodadas anteriores, o brasileiro venceu três adversários sem ceder nenhum set: o sul-coreano An Jaehyun e os alemães Patrick Franziska e Dimitrij Ovtcharov, todos por 3 a 0.
Nas quartas de final, no sábado (10), Calderano superou o francês Felix Lebrun, vice-líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Smash da China, por 4 sets a 1. A vitória sobre Lebrun havia sido especialmente relevante: o francês era seu algoz na disputa do bronze das Olimpíadas de Paris 2024, e Calderano acumulava três derrotas consecutivas para ele, sem vencer o rival há mais de um ano. Todos os sets do confronto entre os dois foram decididos por diferença de apenas dois pontos, com parciais de 9/11, 11/9, 12/10, 12/10 e 11/9.
O Smash da China, sediado em Pequim, é considerado equivalente a um Grand Slam do tênis, entre os torneios mais importantes da temporada no tênis de mesa. Em setembro, Calderano havia sido vice-campeão do WTT Champions de Macau, torneio comparável a um Masters 1000.
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