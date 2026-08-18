Hortência concorre a prêmio de maior atleta da história das Copas do Mundo Votação popular é realizada pela Federação Internacional de Basquete (Fiba)

Hortência, medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta 1996, desponta como a única brasileira indicada ao prêmio de maior jogadora de todos os tempos da Copa do Mundo de basquete feminino. Ao todo, nove atletas foram escolhidas pela entidade para concorrer à premiação, feita por votação popular.

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A ala-armadora foi campeã da edição de 1994 do Mundial. Ela brilhou no campeonato e teve a atuação mais importante na semifinal, contra o poderoso Estados Unidos. Na vitória da Seleção por 110 a 107, Hortência foi autora de 32 pontos da Amarelinha, despontando como cestinha do duelo. Atrás dela, veio Magic Paula, com 29.

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Esta é a segunda vez que a Fiba promove a votação para a maior jogadora da história das Copas do Mundo. A primeira foi em 2018, às vésperas do Mundial da Espanha. E, com 85% dos votos, Hortência se consagrou campeã da disputa.

Os números da "Rainha" em Mundiais justificam sua indicação ao prêmio. Hortência participou de cinco edições do torneio e foi cestinha em três delas: 1983, 1990 e 1994. Além disso, a ex-jogadora é dona do recorde de maior média de pontos na competição, com 31,5 pontos em 1990, na Malásia.

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Hortência foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996 (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira as atletas indicadas

Ao lado de Hortência, a votação popular reúne outras lendas do basquete: cinco atletas dos Estados Unidos, duas australianas e uma letã, que representou a extinta União Soviética. Confira a lista:

Hortência Marcari (BRA)

Lauren Jackson (AUS)

Uljana Semjonova (LET)

Sue Bird (EUA)

Penny Taylor (AUS)

Diana Taurasi (EUA)

Lisa Leslie (EUA)

Maya Moore (EUA)

Breanna Stewart (EUA)

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