Flamengo perde chance de conquistar título da BCLA em 2024

Equipe argentina obteve bons números nas bolas de três, o que permitiu administrar a liderança no duelo (Foto: FlaBasquete)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/04/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tentou, mas perdeu a final da Champions League das Américas (BCLA), o equivalente à Libertadores no basquete. Diante do Quimsa (ARG), no domingo (14), o time Rubro-Negro caiu por 92 a 80, ficando com o vice-campeonato da competição.

A partida não foi das melhores para a equipe brasileira, que esteve bem atrás no marcador durante boa parte dela. O primeiro período, por exemplo, acabou com vantagem dos argentinos por 28 a 12. Já o segundo quarto a parcial se manteve com o Quimsa a frente e as equipes foram para o intervalo com 50 a 33 no placar.

No segundo tempo, o Flabasquete tentou uma reação e até conseguiu reduzir a distância, mas foi insuficiente para reverter o marcador. A equipe argentina obteve bons números nas bolas de três, o que permitiu administrar a liderança no duelo.

Por fim, a vitória dos argentinos relembra um pesadelo antigo por parte do time Rubro-Negro, que também foi derrotado em final para o mesmo Quimsa, na Champions League das Américas de 2020.

Agora, o Fla volta todas as suas atenções para a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil). Sem muito tempo para assimilar o revés, o time Rubro-Negro volta à ação já no próximo sábado (20), no clássico diante do Botafogo, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano. A bola sobe a partir das 19h30 (horário de Brasília).

O confronto é válido pelas oitavas de final do torneio e será disputado em uma série de melhor de três. Caso vença dois jogos, a equipe avança automaticamente as quartas de final, sem a necessidade do último jogo.