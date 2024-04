DA BASE PARA O PÓDIO: SESI-SP é bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei

Conquista muito comemorada pelos bicampeões (Foto: Fernanda Oliveira / Sesi)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 13:05 • Recife (PE)

O time que nasceu no Sesi-SP, cresceu e hoje ocupa o lugar mais alto do pódio. Com 90% de atletas que vieram das categorias de base, o grupo paulista quebrou um jejum de cinco anos sem disputar uma final de Superliga e de 13 anos sem o título. A batalha final não foi fácil, precisou de três sets com parciais de 25/16, 25/23 e 25/20 para o grande feito.

Para chegar no topo, o investimento feito pela indústria paulista, que acontece a partir de um trabalho sério, focado na potência e nos valores do esporte, desenvolve talentos e forma campeões nas quadras e na vida. Nomes como o ponteiro Lukas Bergmann e o oposto Darlan Souza, que chegou no Sesi-SP com 16 anos e hoje, aos 21, é um dos destaques do time com vários recordes e mais de seiscentos pontos marcados, só nessa edição, mostra o que a combinação de investimento, seriedade e talento é capaz de fazer.

(Foto: Fernanda Oliveira/Recife)

O Sesi-SP, que terminou a fase classificatória do principal torneio nacional, na terceira colocação com 44 pontos, precisou superar o Araguari Vôlei e o Joinville nos playoffs disputando três jogos contra cada adversário. Para final, decidida em jogo único, brilhou a estrela do time que soube aproveitar melhor as oportunidades.

“A gente passa por muita coisa para estar aqui. Ainda não caiu a ficha de que fui campeão na equipe em que fui formado após voltar do exterior. Essa conquista vai ficar marcada pro resto da vida”, destacou o levantador Thiaguinho.

Eleito melhor oposto da competição e também melhor atleta do campeonato, o oposto Darlan celebrou. “Ainda não consegui assimilar tudo o que aconteceu este ano, agora com o título da Superliga em um jogo incrível da equipe. Agora é comemorar.”

(Foto: Leo Caldas / Divulgacao / CBV)

O jogo

O primeiro set começa com os dois times forçando bastante o saque, mas com o Sesi Bauru tendo atuação mais consistente e abrindo 10/5, quando os campineiros param o jogo. O Sesi Bauru segue dominando as ações e amplia a vantagem para sete no 16/9, obrigando Campinas a gastar seu segundo tempo. O Sesi Bauru continua impecável e, com tranquilidade, fecha em 25/16.

O segundo set começa com o time campineiro fazendo 10/7, mas o Sesi Bauru busca o empate no 12/12, passa à frente no 13/12 e abre dois no 16/14, momento em que Campinas pede tempo. O duelo segue bastante equilibrado, mas com o Sesi Bauru na dianteira por pequena margem e, com 23/21 contra, a equipe campineira para mais uma vez o jogo. O Sesi Bauru chega ao set point no 24/21, mas Campinas encosta no 24/23 e Anderson Rodrigues breca a partida. Na sequência, o Sesi Bauru fecha em 25/23.

O terceiro set foi equilibrado até a metade da parcial, quando o Sesi Bauru começa a se impor e abre 18/15, quando Campinas para o jogo. O Sesi Bauru prossegue com atuação dominante e embala para fechar em 25/20 e faturar o segundo título da liga nacional da história do voleibol masculino do Sesi-SP.

(Foto: Fernanda Oliveira/Recife)

