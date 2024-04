Carlos Sainz ainda analisa as opções para escolher um destino em 2025 (Foto: Ferrari)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/04/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Sainz ainda não tem vaga garantida na Fórmula 1 em 2025, mas o que não faltam são equipes querendo contar com o trabalho do espanhol no próximo ano. O #55, reforçou que seu principal objetivo é vencer corridas e, por isso, está em busca da vaga “mais competitiva possível”. No entanto, reforçou que também tem opções que podem render bons frutos no futuro.

Antes mesmo da temporada 2024 da Fórmula 1 começar, a Ferrari confirmou que Lewis Hamilton assumirá o lugar de Sainz na equipe em 2025. Apesar de ainda guiar pela escuderia italiana, o espanhol não tem um futuro certo na categoria e busca uma nova casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas o que não faltam são opções para o #55. Sainz vive a melhor fase da carreira na Fórmula 1 e conseguiu uma vitória e três pódios em quatro corridas neste ano. Por isso, o que não faltam são equipes querendo contar com seus serviços. Apesar das inúmeras propostas, Carlos revelou que está analisando com calma todas as opções.

(Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

— Acho que tudo depende do tipo de projeto que eles podem oferecer. Como piloto, sempre tentarei procurar a opção mais competitiva possível. Especialmente dada a forma em que estou. Acho que se tiver o carro certo no ano certo, posso vencer corridas e subir ao pódio. Minha prioridade como piloto é vencer corridas — apontou o espanhol.

➡️ Lawrence Stroll admite vender parte da Aston Martin por valor bilionário

— Existem, com certeza, opções muito interessantes de médio e longo prazo que também estou considerando. Toda opção tem seus prós e contras, digamos assim. Vou considerar todas elas, mas como disse antes, o melhor é que todas as boas opções ainda estão lá e ainda podemos dar uma olhada nisso — finalizou Sainz.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.