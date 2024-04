NBA elege oficialmente o técnico do ano

NBA está entregando os prêmios da temporada ao longo dos últimos dias (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/04/2024 - 10:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, é o Técnico do Ano da NBA na temporada 2023-24. O anúncio oficial do vencedor aconteceu no último domingo (28). O profissional superou Jamahl Mosley, do Orlando Magic, e Chris Finch, do Minnesota Timberwolves, para levar o prêmio.

Segundo dados da própria NBA, Daigneault obteve 473 pontos na disputa, o que corresponde a 89 votos para o primeiro lugar e nove para segunda colocação. Mosley ficou em segundo lugar, com 158 pontos. Por fim, Finch terminou a corrida com 105 pontos conquistados.

O comandante do Thunder era, de longe, o principal favorito para garantir o troféu, uma vez que levou a equipe à liderança da Conferência Oeste da NBA. Além disso, foi o time mais jovem a garantir a primeira colocação na história de toda a liga. Foram 57 vitórias e apenas 25 derrotas durante a temporada regular.

Por outro lado, vale ressaltar as boas campanhas do Orlando Magic que, mesmo com um orçamento menor que algumas franquias, ficou em quinto lugar no Leste. A posição garantiu um retorno aos playoffs que não acontecia há cinco anos.

Já o Timberwolves foi uma grata surpresa no Oeste e terminou a campanha com 56 triunfos e 26 reveses na temporada.