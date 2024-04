Phoenix Suns eliminado! Veja como foi o nono dia de playoffs da NBA

Anthony Edwards foi preciso nos quatro jogos (Foto: Kate Frese / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







29/04/2024

Quatro confrontos deram continuidade aos playoffs da NBA neste domingo (28), e entre eles o principal foi a eliminação do Phoenix Suns para o Minnesota Timberwolves. Confira a seguir como foram os duelos da pós-temporada da liga norte-americana.

Philadelphia 76ers 92 x 97 New York Knicks

Os Knicks estão muito próximos de avançar para a próxima fase. Em uma atuação monstruosa de Jalen Brunson, que fez 47 pontos e distribuiu 10 assistências, a equipe novaiorquina deixou o caminho livre para definir a ida para as semifinais diante do seu torcedor no jogo 5.

Dallas Mavericks 111 x 116 Los Angeles Clippers

Mesmo com grande performance de Kyrie Irving, que anotou 40 pontos, os Clippers levaram a melhor graças a dupla James Harden e Paul George, que juntos somaram 66 pontos. Com isso, a série fica equilibrada em 2 a 2.

Indiana Pacers 126 x 113 Milwaukee Bucks

O confronto foi bastante equilibrado durante os dois primeiros quartos. Entretanto, no terceiro as coisas caminharam bem para os Pacers dominarem e, no último período, apenas administrar a vantagem conquistada.

Phoenix Suns 116 x 122 Minnesota Timberwolves

O time de Kevin Durant não conseguiu levar a melhor em nenhuma das partidas da série e está eliminada dos playoffs da NBA. A equipe de Minnesota foi liderada por Anthony Edwards e conseguiu ser dura diante de um Devin Booker inspirado. Assim, o Suns se despede da competição e o Timberwolves aguarda o classificado de Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers.