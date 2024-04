Voo do 'astronauta' foi a surpresa tecnológica em Los Angeles 1984 (Foto: Bob Thomas)







Copiar Link

Escrito por Sidney Daguano • Publicada em 28/04/2024 - 16:35 • São Paulo (SP)

Desde sempre, os grandes eventos servem para plataforma de lançamento de novidades tecnológicas. Com os Jogos Olímpicos não é diferente. Em Paris, este ano, a tecnologia da Inteligência Artificial vai estar presente em tudo, principalmente para auxiliar os Organizadores na prevenção de atentados terroristas. E cada cidade-sede procurar mostrar o que tem de melhor do mundo high-tech. Por isso, em 1984, Los Angeles usou efeitos hollywoodianos para dar um show digno de Star Wars.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Não houve nenhuma viagem intergaláctica. Mas no ritmo do faz de conta do cinema, a grande estrela da Cerimônia de Abertura foi surpreendente sobrevoo de um 'astronauta', pelo lendário estádio Olímpico. Ele subiu e desceu, usando um 'jetpack', espécie de mochila turbinada com a tecnologia da propulsão. Coisa de Hollywood.

EU ESTAVA LÁ, mas não disfrutei do maravilhoso deslocamento individual. Claro, ninguém se beneficiou, como até hoje nada igual foi disponibilizado para a rotina das pessoas. A nós mortais, o meio de transporte mais acessível era mesmo o carro. No meu caso, até mesmo o ônibus era uma boa opção. A equipe da Tv Globo estava hospedada no hotel Mondrian, na Sunset Boulevard. E trabalhávamos ali perto, em West Hollywood. Era só pegar o busão, para ir de um lado ao outro.

No ponto de ônibus da Hollywood Boulevard, com José Maria de Aquino, Luiz Nascimento e Paulinho, filho do Aquino (Foto: arquivo pessoal)

Foi minha primeira experiência olímpica. Como editor de texto, trabalhei nos estúdios da rede americana de televisão ABC, adaptados para receber os profissionais do jornalismo de rádio e tv de todo mundo. Distribuídos pelos corredores, estava a novidade tecnológica que impactou nosso trabalho: os computadores, que forneciam desde horários de jogos até a biografia completa dos atletas. Era uma ajuda e tanto. De toda forma, ainda precisávamos e tínhamos à disposição centenas de máquinas de telex. Não sabe o que é ou não lembrava mais disso..??!! Não se preocupe, isso foi há 40 anos.

➡️Eu estava lá: a solução doméstica de um dos pesadelos gregos das Olimpíadas de 2004

➡️Eu estava lá: o dia em que uma bomba caseira desafiou a segurança das Olimpíadas de 1996