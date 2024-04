NBA: técnico do Minnesota Timberwolves sofre grave lesão em vitória do time

Momento da queda de Finch após choque com jogador (Foto: Christian Petersen / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/04/2024 - 11:38 • Phoenix (EUA)

O técnico Chris Finch, do Minnesota Timberwolves, rompeu o tendão patelar após choque com Mike Conley, armador da equipe, já no final do último quarto da vitória sobre o Phoenix Suns, no último domingo (28), que garantiu a franquia nas semifinais da Conferência Oeste.

O lance ocorreu após uma disputa de bola de Conley com Devin Booker, do Suns. O atleta, então, se chocou com o treinador, que caiu junto dos torcedores. Finch se levantou e demonstrou sentir muitas dores no joelho. Com isso, precisou ser carregado para os vestiários. O auxiliar Micah Nori comandou o Timberwolves até o final do duelo.

Após o duelo, de acordo com o portal “The Athletic”, Finch aparece em imagens sentado em uma cadeira comemorando a vitória com os jogadores ao seu redor. Ele conseguiu deixar o vestiário com a ajuda de muletas. O Timberwolves, no entanto, não divulgou nenhuma informação a respeito do seu estado.

- Eu não o vi no início, estava apenas tentando empurrar a bola pelo chão e (Booker) me tirou dos limites - disse Mike Conley sobre o choque.

Apesar disso, o jogador destacou que está na torcida por uma pronta recuperação por parte de Finch, que terminou em terceiro lugar na disputa do Técnico do Ano da NBA.

- Orações por ele. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Faremos isso por ele e vamos mantê-lo em movimento - acrescentou.

Com a nova vitória sobre o Suns, o Timberwolves garantiu a classificação às semifinais da Conferência Oeste da NBA. A equipe agora aguarda para o conhecer o seu adversário, que vai do vencedor do duelo entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.