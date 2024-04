Lawrence Stroll admite vender parte da Aston Martin por valor bilionário

Lawrence Stroll é sócio-presidente da Aston Martin (Foto: Jared C. Tilton / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/04/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde que comprou a antiga Force India, por meio de um consórcio, Lawrence Stroll pregou o desejo para andar nas primeiras colocações da Fórmula 1. O investimento aumentou ainda mais a partir do momento em que o time se tornou Aston Martin, em 2021. Agora, porém, está disposto a vender ao menos uma parte e já está em conversas com uma candidata ao negócio.

A informação é da rede de TV Bloomberg, com origem nos Estados Unidos e especializada em finanças. De acordo com a emissora, Stroll está disposto a vender até 25% das ações que tem no time inglês.

É importante destacar que não se trata de um movimento para abrir mão do controle da equipe. Pelo contrário, o patriarca da família Stroll deseja continuar sócio-presidente, mas gostaria de contar com novos investimentos para aumentar as capacidades de capital da companhia. Recentemente, Stroll chegou a negar que gostaria de vender a equipe.

De acordo com o veículo, Stroll acredita que pode aumentar os valor atribuído à equipe pela Arctos Partner, companhia que fez acordo de investimento no fim do ano passado. Na ocasião, a avaliação foi de £ 1 bilhão (R$ 6,3 bilhões na conversão do dia).

- De tempos em tempos e, mais recentemente, após o investimento do Arctos Partners, a equipe está em contato com partes interessada - informou, Stroll, por meio de porta-voz.

Lance Stroll no carro da Aston Martin (Foto: Greg Baker / AFP)

A Aston Martin tem acordo com a Honda para se tornar equipe oficial da marca japonesa na Fórmula 1 a partir da temporada 2026. Nos próximos meses, terá a inauguração do novo túnel de vento, bem como o fim das obras da nova e moderna fábrica em Silverstone. Tudo isso, somado à popularidade crescente da F1, é visto como motivos para aumentar o valor da companhia.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.