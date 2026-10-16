Falece Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô nacional, faleceu nesta sexta-feira (16), aos 85 anos. Além do pódio no Mundial de 1971, o japonês naturalizado brasileiro também conquistou o bronze nas Olimpíadas de 1972. O ex-lutador, pai de três filhas, não teve a causa da morte divulgada.

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Em 2019, o judoca passou a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O reconhecimento à vitoriosa carreira culminou em 2023, quando a própria entidade o prestigiou com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, honraria concedida aos atletas brasileiros que deixaram uma marca permanente na história olímpica do país.

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— A Confederação Brasileira de Judô lamenta profundamente o falecimento do Sensei Chiaki Ishii. Ishii marcou seu nome na história do nosso esporte ao conquistar a primeira medalha mundial do país, no Mundial de Ludwigshafen 1971, e a primeira medalha olímpica do judô brasileiro, nos Jogos de Munique 1972, ambas de bronze na categoria até 93kg. Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame. Seu exemplo continuará inspirando por muitos e muitos anos. A CBJ se solidariza com a família, os amigos e toda a comunidade do judô neste momento de dor e despedida — lamentou a confederação em publicação nas redes sociais.

Confira a publicação da CBJ:

Chiaki Ishii tinha três filhas Tânia Ishii, Vânia Ishii e Luiza Ishii (Foto: Cleo Velleda/Folhapress)

Trajetória de Chiaki Ishii

A trajetória de Chiaki Ishii até o topo do esporte passou por grandes transformações: após ser superado na seletiva japonesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio-1964, o atleta natural de Ashikaga deixou o Japão rumo à América do Sul. Antes de se firmar no cenário esportivo, Ishii percorreu diversos países do continente e atuou na lavoura em uma colônia japonesa em São Paulo.

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O reconhecimento nos tatames veio com a consolidação da sua carreira no Brasil e a naturalização em 1969. O judoca passou a dominar os pódios nacionais, sul-americanos e pan-americanos, o que resultou no feito histórico de 1971, quando faturou o bronze no Campeonato Mundial de Ludwigshafen, na Alemanha Ocidental, garantindo a inédita primeira medalha do país no torneio.

No ano seguinte, o atleta alcançou o ápice internacional. Com uma sequência de cinco vitórias na categoria meio-pesado, Ishii também conquistou o bronze nos Jogos de Munique de 1972.