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Brasileira de 20 anos bate recorde no UFC após atualização do ranking

Alice Pereira aparece na 12ª posição do peso-galo após emendar duas vitórias

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 15:54
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Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122
Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122 (Foto: Mike Kirschbaum/Zuffa LLC/UFC)

Alice Pereira alcançou uma marca inédita no UFC aos 20 anos. Após a última atualização, divulgada nesta terça-feira (13), a brasileira apareceu na 12ª posição do ranking do peso-galo e se tornou a mulher mais jovem a integrar uma classificação oficial da organização.

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O feito é consequência direta da sequência construída pela baiana em 2026. Depois de estrear no UFC ainda aos 19 anos, em setembro de 2025, com derrota para Montse Rendon, Alice venceu as duas lutas seguintes e rapidamente ganhou espaço entre as principais nomes da categoria.

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A mais recente aconteceu no UFC Vegas 122, no último sábado (10), em Las Vegas. Diante da russa Darya Zhelezniakova, a brasileira precisou de apenas um round para garantir a vitória por nocaute técnico, após provocar um corte profundo na testa da adversária com uma cotovelada durante o ground and pound.

Além do resultado positivo, Alice também recebeu um bônus de Performance da Noite pela atuação. Antes disso, em abril, a brasileira havia superado a norte-americana Hailey Cowan por nocaute técnico, conquistando sua primeira vitória no Ultimate.

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Alice supera marca de Maycee Barber

A entrada no ranking também fez Alice ultrapassar um recorde que pertencia a Maycee Barber. A norte-americana havia se tornado a mulher mais jovem a aparecer em uma classificação do UFC aos 21 anos, em dezembro de 2019.

Agora, a marca pertence à brasileira, que chegou ao ranking um ano antes mesmo da idade alcançada por Barber. O feito coloca Alice entre as 15 melhores atletas do peso-galo e reforça a rápida ascensão da lutadora desde sua chegada ao Ultimate.

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Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
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