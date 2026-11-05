Ex-atleta da Seleção propõe solução para basquete feminino: mais base
Guilherme Giovannoni atribui resultados ruins a problemas estruturais, citando a falta de equipes e qualificação de técnicos no país
Neste ano, a Seleção Brasileira feminina de basquete não se classificou para o Mundial, e Guilherme Giovannoni vê o resultado como reflexo de um problema construído ao longo de anos nas categorias de base. Para o ex-jogador, a raiz da questão está na escassez de equipes que formam meninas no país.
"Eu acho que é um sintoma", disse Giovannoni em entrevista ao Lance!. "A gente precisa encarar com um olhar mais crítico o que estamos fazendo na categoria de base."
O diagnóstico parte de uma experiência pessoal. Pai de uma menina que pratica basquete, o ex-jogador conta que, ao procurar times de base feminina na cidade de São Paulo, encontrou apenas um ou dois clubes. "É muito pouco em uma cidade desse tamanho", afirmou.
➡️ Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do basquete
A construção começa de baixo
A solução que ele propõe passa por dois eixos principais: ampliar a oferta de categorias de base femininas nos clubes e melhorar a qualificação dos treinadores que trabalham com jovens atletas. "Primeiro, ter as categorias de base feminina. Depois, obviamente, ajudar na melhora dos nossos técnicos de base. E, a partir daí, ir construindo", explicou.
Giovannoni reconhece que a recuperação do basquete feminino brasileiro não tem prazo curto. "Não é uma coisa que você vai resolver daqui a dois anos, é uma coisa a longo prazo que tem que ser pensada. Dez anos é muito tempo, mas você começa uma hora e esses dez anos passam, e você pode colher esses resultados."
O masculino e o desafio de escalar
No basquete masculino, o cenário de base é mais desenvolvido em São Paulo, onde Giovannoni aponta a existência de pelo menos 24 times disputando competições sub-16 e sub-17. Mesmo assim, ele considera que ainda há espaço para melhorar os campeonatos de categoria de base no estado.
O problema, para ele, é que esse modelo não se replica pelo país: "A gente precisaria que isso acontecesse em outros estados, porque o Brasil é muito grande. A gente tem material humano espetacular e precisamos achá-lo". A forma de encontrá-lo, segundo Giovannoni, é simples na formulação: levar mais crianças para as quadras e formar melhor os treinadores que as receberão. "Qualificando, com eles ensinando os meninos a jogarem; aí, o céu é o limite para o nosso país."
Conselho para as Olimpíadas
Questionado sobre o que recomendaria às seleções brasileiras de olho nos próximos Jogos Olímpicos, Giovannoni desviou do tecnicismo e focou no comportamento dos atletas dentro e fora das quadras. Para ele, o excesso de atenção às redes sociais representa um risco concreto à performance. "Hoje, com as redes sociais, todo mundo é um cronista esportivo. Então, se você ficar se atentando muito a isso, primeiro você pode enlouquecer, segundo você perde o foco."
O conselho final resume sua visão sobre o que separa os atletas que performam nos momentos decisivos dos que ficam pelo caminho: "Fazer o trabalho, acreditar na linha do trabalho que o técnico, a comissão técnica está colocando ali, seguir, fazer o máximo que der e torcer para estar bem nos momentos decisivos."
Tênis
Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP FinalsHá 5 minutos
NBA
Wembanyama vive noite iluminada e bate recordes na NBAHá 53 minutos
Fórmula 1
Alan Jones, campeão da Fórmula 1 em 1980, morre aos 80 anosHá 1 hora
Fórmula 1
Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1Há 1 hora
Fórmula 1
Mercedes revela bastidores da formação de Kimi Antonelli até o título da Fórmula 1Há 2 horas
Futebol Nacional
Com Brasil e clássico contra Argentina, CazéTV transmite Finalíssima de FutsalHá 10 horas
Mais LANCE!