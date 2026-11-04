Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Superliga Feminina de Vôlei: confira a guia de transmissões da 4ª rodada

Sportv2 e Ge TV exibem seis partidas ao vivo entre quinta-feira e domingo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 19:12
Favorite o Lance! no Google
Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina
Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina (Foto: Simone Sá/Flamengo)

A primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei chega à sua quarta rodada nesta semana com a exibição ao vivo de seis confrontos. As partidas acontecem entre quinta-feira (5/11) e domingo (8/11), com cobertura dividida entre o canal fechado sportv2 e a plataforma digital Ge TV. Toda a competição conta com exibição nas plataformas Globo, incluindo o Globoplay.

➡️Sesc Flamengo domina Mackenzie e confirma liderança da Superliga Feminina; veja resultados da rodada

A programação tem início na quinta-feira, às 18h30, no duelo mineiro entre Mackenzie e Minas, com narração de Eusébio Resende e comentários de Paula Pequeno no sportv2. A rodada ganha sequência na sexta-feira com duas exibições: às 18h30, o confronto entre Londrina e Sesc-Flamengo é atração na Ge TV, narrado por Marcelo Ferrantini e analisado por Stephany Carvalho. Mais tarde, às 21h, Fluminense e Osasco medem forças no sportv2, sob o comando de Jader Rocha na locução e Marco Freitas nas análises.

continua após a publicidade

No sábado, a jornada esportiva abre às 18h30 com a partida entre Brasília e Praia Clube, transmitida pelo sportv2 com a voz de Eusébio Resende e comentários de Fabi Alvim. Na sequência, às 21h, a emissora exibe Sesi-Bauru contra Pinheiros, que terá locução de Gustavo Villani e análises de Nalbert. O encerramento da rodada ocorre no domingo, às 11h, quando o Paulistano Barueri recebe o Brusque na Ge TV, em duelo narrado por Fernando Camargo com comentários de Stephany Carvalho.

Time Feminino de Vôlei Minas e Barueri Commora em Partida da Superliga.
Minas comemora ponto contra Barueri na Superliga de vôlei (Foto: Reprodução/Gerdau Minas)

Agenda completa de transmissões da 4ª rodada

Quinta-feira, 5 de novembro

  • 18h30 – Mackenzie x Minas (sportv2)

Sexta-feira, 6 de novembro

  • 18h30 – Londrina x Sesc-Flamengo (Ge TV)
  • 21h – Fluminense x Osasco (sportv2)

Sábado, 7 de novembro

  • 18h30 – Brasília x Praia Clube (sportv2)
  • 21h – Sesi-Bauru x Pinheiros (sportv2)

Domingo, 8 de novembro

  • 11h – Paulistano Barueri x Brusque (Ge TV)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Monte Carmelo comemoram na quadra durante a Superliga Masculina de Vôlei.

Vôlei

Monte Carmelo vira sobre Suzano na Superliga; veja resultados

Há 18 horas
Jogadoras da SESI Bauru vibram durante partida da Superliga, em quadra azul com banners ao fundo.

Vôlei

Ponteira desbanca líberos da Seleção no passe da Superliga; confira

Há 22 horas
Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida

Vôlei

Fora da Superliga, Tifanny desabafa nas redes e cita apoio de Gabi

Há 22 horas
Dois jogadores de vôlei de praia em uniforme azul posam juntos na quadra, sorrindo, com a rede ao fundo.

Vôlei

André e Renato são campeões do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2026

Há 23 horas
Time do Sesc Flamengo comemora vitória sobre o Mackenzie pela Superliga Feminina

Vôlei

Sesc Flamengo domina Mackenzie e confirma liderança da Superliga Feminina; veja resultados da rodada

Há 3 dias
Lucão ataca na final da Superliga Masculina entre Cruzeiro e Campinas (Foto: Divulgação/ CBV)

Vôlei

Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da semana

Há 5 dias
Mais LANCE!
Lucarelli comemora ponto agarrando Darlan pela nuca, com as duas mãos, em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Sorteio de Copa do Mundo de vôlei acontecerá em mina de sal; entenda

Jogadores do Cruzeiro Vôlei em uniforme azul celebram em quadra durante partida.

Com Cruzeiro, é definida a tabela do Mundial de Clubes de vôlei

Jogadora de vôlei de praia sorri na quadra, com viseira branca Red Bull e shorts pretos

Duda tem data para voltar à ação ao lado de Ana Patrícia; confira

Gabi Guimarães em Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei

Seleção Brasileira conhece adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de vôlei

Fernando Cachopa em ação pelo Fenerbahçe

Reforço do Fenerbahçe, Cachopa foi recebido por ex-craque brasileiro na Turquia

Tijuca na estreia do Carioca feminino de vôlei

Tijuca define estratégia para voltar à elite do vôlei feminino

Os Jogadores fazem o tempo Renata/ems em Partida da Superliga Masculina de Vôlei.

Cruzeiro, Campinas e mais: como chegam os favoritos à Superliga

Contratações da Superliga masculina de vôlei 2026/27

Retornos e estrelas da Seleção: os reforços da Superliga masculina 2026/27

Tempo de Vôlei Sada Cruzeiro Celebra em Grupo Durante a Supercopa.

No tie-break, Cruzeiro bate Campinas e é campeão da Supercopa

Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.

Sesc Flamengo bate Brasília e segue 100% na Superliga

Jogadores do Cruzeiro Vôlei Celebram Uma Ação Partida.

Veja os lances de Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei

Cruzeiro Vôlei se cumprimenta na Supercopa, em quadra, com uniformes brancos e detalhes azuis

Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei: horário e onde assistir

Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Justiça Desportiva bane Tifanny da Superliga de vôlei