A primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei chega à sua quarta rodada nesta semana com a exibição ao vivo de seis confrontos. As partidas acontecem entre quinta-feira (5/11) e domingo (8/11), com cobertura dividida entre o canal fechado sportv2 e a plataforma digital Ge TV. Toda a competição conta com exibição nas plataformas Globo, incluindo o Globoplay.

➡️Sesc Flamengo domina Mackenzie e confirma liderança da Superliga Feminina; veja resultados da rodada

A programação tem início na quinta-feira, às 18h30, no duelo mineiro entre Mackenzie e Minas, com narração de Eusébio Resende e comentários de Paula Pequeno no sportv2. A rodada ganha sequência na sexta-feira com duas exibições: às 18h30, o confronto entre Londrina e Sesc-Flamengo é atração na Ge TV, narrado por Marcelo Ferrantini e analisado por Stephany Carvalho. Mais tarde, às 21h, Fluminense e Osasco medem forças no sportv2, sob o comando de Jader Rocha na locução e Marco Freitas nas análises.

continua após a publicidade

No sábado, a jornada esportiva abre às 18h30 com a partida entre Brasília e Praia Clube, transmitida pelo sportv2 com a voz de Eusébio Resende e comentários de Fabi Alvim. Na sequência, às 21h, a emissora exibe Sesi-Bauru contra Pinheiros, que terá locução de Gustavo Villani e análises de Nalbert. O encerramento da rodada ocorre no domingo, às 11h, quando o Paulistano Barueri recebe o Brusque na Ge TV, em duelo narrado por Fernando Camargo com comentários de Stephany Carvalho.

Minas comemora ponto contra Barueri na Superliga de vôlei (Foto: Reprodução/Gerdau Minas)

Agenda completa de transmissões da 4ª rodada

Quinta-feira, 5 de novembro

18h30 – Mackenzie x Minas (sportv2)

Sexta-feira, 6 de novembro

18h30 – Londrina x Sesc-Flamengo (Ge TV)

21h – Fluminense x Osasco (sportv2)

Sábado, 7 de novembro

18h30 – Brasília x Praia Clube (sportv2)

21h – Sesi-Bauru x Pinheiros (sportv2)

Domingo, 8 de novembro