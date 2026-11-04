Corinthians reintegra Maicon após negociação frustrada com Azuriz
Atleta retorna ao elenco de futsal após transferência não ser concretizada
O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (4), a reintegração do ala Maicon ao elenco profissional de futsal. O jogador de 22 anos havia sido anunciado pelo Azuriz, do Paraná, para dar continuidade à transição das quadras para o futebol de campo, mas a negociação entre os clubes foi encerrada após as partes não chegarem a um acordo.
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Na semana passada, o Lance! havia informado que, apesar do anúncio oficial feito pelo Azuriz, os contratos referentes à transferência ainda não haviam sido assinados. A pendência impedia a conclusão do acordo, que acabou não sendo concretizado.
Em comunicado, o Corinthians confirmou que as conversas com a equipe paranaense tinham como objetivo viabilizar a mudança de modalidade do atleta. No entanto, as partes não chegaram a um entendimento para finalizar a operação.
Com o encerramento das negociações, Maicon retorna às atividades com o elenco profissional de futsal do clube paulista. O jogador participa do treinamento desta quarta-feira (4), de olho no confronto contra o Santo André, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal.
A partida está marcada para quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, localizado no Parque São Jorge.
Destaque com Fernando Diniz
Pela equipe de futsal do Corinthians, Maicon acumula 127 partidas disputadas e 55 gols marcados. O desempenho nas quadras despertou o interesse do departamento de futebol de campo do clube, que chegou a avaliar a possibilidade de aproveitar o jogador nos gramados.
A aproximação com o futebol de campo aconteceu após um pedido do então técnico Fernando Diniz e do ex-executivo de futebol Marcelo Paz. A iniciativa buscava observar as características do atleta e analisar seu potencial de adaptação à modalidade.
Durante esse processo, Maicon participou de treinamentos com a equipe Sub-20 do Corinthians, então comandada por William Batista.
Veja a nota oficial do Corinthians
"O Sport Club Corinthians Paulista comunica que o ala Maicon foi reintegrado ao elenco profissional de futsal do Clube.
O Corinthians e o Azuriz Futebol Clube, do Paraná, iniciaram conversas visando uma negociação e a transição do atleta de 22 anos para o futebol de campo. No entanto, as partes não chegaram a um acordo e a negociação foi encerrada.
Maicon treinará com a equipe nesta quarta-feira (04), já visando ao confronto diante do Santo André, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal. A partida será disputada quinta-feira (05), às 20h, no ginásio Wlamir Marques."
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