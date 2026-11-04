Hamilton bate marca em Interlagos vista apenas uma vez na F1

Lewis Hamilton acumula feitos na história da Fórmula 1. Ainda assim, nem os sete títulos mundiais e o recorde absoluto de pole positions fazem o britânico pensar em aposentadoria, principalmente porque ainda acredita que pode se tornar o maior campeão de todos os tempos. Enquanto a oitava conquista não chega, outras marcas também são alcançadas pelo piloto de 41 anos.

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Na largada deste domingo (8), durante o GP de São Paulo, Hamilton chegará à sua 400ª corrida na elite do automobilismo. O feito impressionante coroa uma trajetória iniciada há quase duas décadas. Lewis estreou na temporada de 2007, pela McLaren, e desde então construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história da categoria.

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Ao longo desse período, o britânico passou por três equipes: McLaren, Mercedes e Ferrari. Foi na escuderia alemã, para a qual se transferiu em 2013, que viveu o período mais dominante da carreira, com seis de seus sete títulos mundiais. Antes disso, já havia conquistado seu primeiro campeonato pela McLaren, em 2008.

A longevidade também chama atenção quando observada ao lado dos números acumulados. Hamilton chega à marca de 400 largadas com 106 vitórias, 209 pódios e 105 pole positions. Além dos sete campeonatos, o britânico divide com Michael Schumacher o recorde de títulos mundiais da Fórmula 1.

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Entre os pilotos que já passaram pela Fórmula 1, apenas Fernando Alonso havia alcançado a marca antes de Hamilton. O espanhol chegou à 400ª largada no GP da Cidade do México de 2024 e, desde então, ampliou o próprio recorde. Até o encerramento da etapa mexicana de 2026, o bicampeão somava 444 largadas na categoria.

Lewis Hamilton e Fernando Alonso (Foto: Divulgação)

Hamilton segue na F1 até oitavo título

As dúvidas sobre o futuro de Lewis Hamilton vira e mexe rondam nos bastidores da Fórmula 1. Em seu segundo ano na Ferrari, o piloto de 41 anos voltou a vencer na categoria, resultado que renovou suas energias para permanecer no grid. Apesar das especulações sobre uma possível aposentadoria, principalmente após as dificuldades de 2025, o objetivo do heptacampeão mundial está definido: conquistar o oitavo título.

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A declaração foi dada por Hamilton durante o GP da Inglaterra, em entrevista à "Sky Sports". Terceiro colocado no Mundial de Pilotos em 2026, o britânico garantiu que "não vai parar até chegar lá", em referência à oitava conquista na Fórmula 1.