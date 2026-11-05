Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1

O Brasil terá dois representantes durante o GP de São Paulo, neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. Para quem sonha em ver uma vitória brasileira, porém, é melhor não criar muitas expectativas. Além de suas equipes estarem longe do topo da tabela, os pilotos da casa não costumam ter muita sorte em Interlagos – ou até mesmo em Jacarepaguá.

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A primeira vez que a Fórmula 1 veio ao país foi em 1973, quando quatro pilotos levavam a bandeira verde-amarela ao grid. Naquela corrida, Emerson Fittipaldi conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar para receber a bandeirada. No mesmo dia, porém, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace abandonaram a disputa, enquanto Luiz Bueno terminou longe da zona de pontuação.

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Quem pensa que a vitória do mais novo dos Fittipaldis seria um bom começo para o Brasil, errou. Desde então, quase 70% dos brasileiros abandonaram a corrida em sua estreia em casa. Os demais até conseguiram completar todas as voltas, mas ficaram bem distantes de sequer somar um pontinho.

E o mesmo aconteceu com Gabriel Bortoleto na última temporada. Após ficar sem um representante por cerca de oito anos, os fãs no Brasil chegaram a Interlagos com a confiança e a expectativa lá em cima. Ou, pelo menos, a animação era bem intensa. Mas o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. E muito rapidamente.

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Durante a sprint, um forte acidente encerrou sua participação muito antes do esperado. Já na corrida principal, Bortoleto não chegou nem a completar a primeira volta. O brasileiro se envolveu em um acidente com Lance Stroll e acabou, mais uma vez, no muro.

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Agora, Rafa Câmara chega com a missão de superar o passado que deixou marcas em campeões como Nelson Piquet e Ayrton Senna. E, como visto por Ryo Hirakawa no GP do México, a possibilidade de somar pontos está mais viva do que nunca para um brasileiro – mesmo que seja em sua estreia na Fórmula 1 e em Interlagos.

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Estreias de pilotos brasileiros no GP do Brasil