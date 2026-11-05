Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1
Apenas um brasileiro pontuou em estreias dentro de casa na Fórmula 1
O Brasil terá dois representantes durante o GP de São Paulo, neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. Para quem sonha em ver uma vitória brasileira, porém, é melhor não criar muitas expectativas. Além de suas equipes estarem longe do topo da tabela, os pilotos da casa não costumam ter muita sorte em Interlagos – ou até mesmo em Jacarepaguá.
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A primeira vez que a Fórmula 1 veio ao país foi em 1973, quando quatro pilotos levavam a bandeira verde-amarela ao grid. Naquela corrida, Emerson Fittipaldi conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar para receber a bandeirada. No mesmo dia, porém, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace abandonaram a disputa, enquanto Luiz Bueno terminou longe da zona de pontuação.
Quem pensa que a vitória do mais novo dos Fittipaldis seria um bom começo para o Brasil, errou. Desde então, quase 70% dos brasileiros abandonaram a corrida em sua estreia em casa. Os demais até conseguiram completar todas as voltas, mas ficaram bem distantes de sequer somar um pontinho.
E o mesmo aconteceu com Gabriel Bortoleto na última temporada. Após ficar sem um representante por cerca de oito anos, os fãs no Brasil chegaram a Interlagos com a confiança e a expectativa lá em cima. Ou, pelo menos, a animação era bem intensa. Mas o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. E muito rapidamente.
Durante a sprint, um forte acidente encerrou sua participação muito antes do esperado. Já na corrida principal, Bortoleto não chegou nem a completar a primeira volta. O brasileiro se envolveu em um acidente com Lance Stroll e acabou, mais uma vez, no muro.
➡️ Rafa Câmara exalta chance na F1 em Interlagos: 'Especial'
Agora, Rafa Câmara chega com a missão de superar o passado que deixou marcas em campeões como Nelson Piquet e Ayrton Senna. E, como visto por Ryo Hirakawa no GP do México, a possibilidade de somar pontos está mais viva do que nunca para um brasileiro – mesmo que seja em sua estreia na Fórmula 1 e em Interlagos.
Estreias de pilotos brasileiros no GP do Brasil
|Piloto
|Equipe
|Ano
|Local
|Posição
|Pontos
Emerson Fittipaldi
Lotus
1973
Interlagos (SP)
1º
9
Luiz Bueno
Surtees
1973
Interlagos (SP)
12º
-
Wilson Fittipaldi
Brabham
1973
Interlagos (SP)
Abandonou
-
José Carlos Pace
Surtees
1973
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Ingo Hoffmann
Fittipaldi
1976
Interlagos (SP)
11º
-
Alex Dias Ribeiro
March
1977
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Nelson Piquet
Brabham
1979
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Chico Serra
Fittipaldi
1981
Jacarepaguá (RJ)
Abandonou
-
Raul Boesel
March
1982
Jacarepaguá (RJ)
Abandonou
-
Ayrton Senna
Toleman
1984
Jacarepaguá (RJ)
Abandonou
-
Mauricio Gugelmin
Leyton House
1988
Jacarepaguá (RJ)
Abandonou
-
Roberto Moreno
Benetton
1991
Interlagos (SP)
7º
-
Christian Fittipaldi
Minardi
1992
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Rubens Barrichello
Jordan
1993
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Pedro Diniz
Forti
1995
Interlagos (SP)
10º
-
Ricardo Rosset
Footwork
1996
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Tarso Marques
Minardi
1996
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Ricardo Zonta
BAR
2000
Interlagos (SP)
9º
-
Luciano Burti
Jaguar
2001
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Enrique Bernoldi
Arrows
2001
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Felipe Massa
Sauber
2002
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Cristiano da Matta
Toyota
2003
Interlagos (SP)
10º
-
Antonio Pizzonia
Jaguar
2003
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Nelsinho Piquet
Renault
2008
Interlagos (SP)
Abandonou
-
Lucas di Grassi
Virgin
2010
Interlagos (SP)
Não concluiu
-
Bruno Senna
Hispania
2010
Interlagos (SP)
21º
-
Felipe Nasr
Sauber
2015
Interlagos (SP)
13º
-
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