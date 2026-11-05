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Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1

Apenas um brasileiro pontuou em estreias dentro de casa na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 09:00
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Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

O Brasil terá dois representantes durante o GP de São Paulo, neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. Para quem sonha em ver uma vitória brasileira, porém, é melhor não criar muitas expectativas. Além de suas equipes estarem longe do topo da tabela, os pilotos da casa não costumam ter muita sorte em Interlagos – ou até mesmo em Jacarepaguá.

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A primeira vez que a Fórmula 1 veio ao país foi em 1973, quando quatro pilotos levavam a bandeira verde-amarela ao grid. Naquela corrida, Emerson Fittipaldi conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar para receber a bandeirada. No mesmo dia, porém, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace abandonaram a disputa, enquanto Luiz Bueno terminou longe da zona de pontuação.

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Quem pensa que a vitória do mais novo dos Fittipaldis seria um bom começo para o Brasil, errou. Desde então, quase 70% dos brasileiros abandonaram a corrida em sua estreia em casa. Os demais até conseguiram completar todas as voltas, mas ficaram bem distantes de sequer somar um pontinho.

E o mesmo aconteceu com Gabriel Bortoleto na última temporada. Após ficar sem um representante por cerca de oito anos, os fãs no Brasil chegaram a Interlagos com a confiança e a expectativa lá em cima. Ou, pelo menos, a animação era bem intensa. Mas o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. E muito rapidamente.

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Durante a sprint, um forte acidente encerrou sua participação muito antes do esperado. Já na corrida principal, Bortoleto não chegou nem a completar a primeira volta. O brasileiro se envolveu em um acidente com Lance Stroll e acabou, mais uma vez, no muro.

➡️ Rafa Câmara exalta chance na F1 em Interlagos: 'Especial'

Agora, Rafa Câmara chega com a missão de superar o passado que deixou marcas em campeões como Nelson Piquet e Ayrton Senna. E, como visto por Ryo Hirakawa no GP do México, a possibilidade de somar pontos está mais viva do que nunca para um brasileiro – mesmo que seja em sua estreia na Fórmula 1 e em Interlagos.

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Estreias de pilotos brasileiros no GP do Brasil

PilotoEquipeAnoLocalPosiçãoPontos

Emerson Fittipaldi

Lotus

1973

Interlagos (SP)

9

Luiz Bueno

Surtees

1973

Interlagos (SP)

12º

-

Wilson Fittipaldi

Brabham

1973

Interlagos (SP)

Abandonou

-

José Carlos Pace

Surtees

1973

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Ingo Hoffmann

Fittipaldi

1976

Interlagos (SP)

11º

-

Alex Dias Ribeiro

March

1977

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Nelson Piquet

Brabham

1979

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Chico Serra

Fittipaldi

1981

Jacarepaguá (RJ)

Abandonou

-

Raul Boesel

March

1982

Jacarepaguá (RJ)

Abandonou

-

Ayrton Senna

Toleman

1984

Jacarepaguá (RJ)

Abandonou

-

Mauricio Gugelmin

Leyton House

1988

Jacarepaguá (RJ)

Abandonou

-

Roberto Moreno

Benetton

1991

Interlagos (SP)

-

Christian Fittipaldi

Minardi

1992

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Rubens Barrichello

Jordan

1993

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Pedro Diniz

Forti

1995

Interlagos (SP)

10º

-

Ricardo Rosset

Footwork

1996

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Tarso Marques

Minardi

1996

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Ricardo Zonta

BAR

2000

Interlagos (SP)

-

Luciano Burti

Jaguar

2001

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Enrique Bernoldi

Arrows

2001

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Felipe Massa

Sauber

2002

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Cristiano da Matta

Toyota

2003

Interlagos (SP)

10º

-

Antonio Pizzonia

Jaguar

2003

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Nelsinho Piquet

Renault

2008

Interlagos (SP)

Abandonou

-

Lucas di Grassi

Virgin

2010

Interlagos (SP)

Não concluiu

-

Bruno Senna

Hispania

2010

Interlagos (SP)

21º

-

Felipe Nasr

Sauber

2015

Interlagos (SP)

13º

-

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