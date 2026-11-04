Alexander Zverev não estreou no topo do mundo como esperava. Nesta quarta-feira (4), o alemão foi derrotado pelo italiano Lorenzo Musetti na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, na França, dando adeus à competição em seu primeiro jogo como top 1 do tênis mundial. Em tom de desabafo, ele reconheceu o desempenho ruim na partida e criticou a pressão para justificar a liderança do ranking.



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Zverev considerou que a atuação contra Musetti foi uma das piores dos últimos meses e não apresentou justificativas para o revés por 2 sets a 0, nas parciais de 7/6 e 6/2. O italiano, 24º colocado na classificação da ATP, dominou o confronto e avançou às oitavas de final do torneio.

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— Ele jogou muito bem, e eu joguei bastante mal. Não há desculpas. Sinto que sou o único número um na história do tênis que precisa explicar por que está tudo bem eu ser o número um — afirmou Zverev, atual campeão de Roland Garros e US Open, dois dos quatro Grand Slams do circuito.

Apesar da queda precoce, o tenista alemão reforçou sua convicção de que merece a posição que ocupa desde a semana passada. Nos últimos meses, o primeiro lugar do ranking ficou entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

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— Acho que mereço estar onde estou, mesmo tendo perdido hoje — completou Zverev.

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Musetti 'carimba' a faixa de Zverev em Paris

Em sua primeira partida desde que se tornou o 30º na história a alcançar a inédita liderança do ranking mundial, Alexander Zverev, aos 29 anos, caiu na estreia no Masters 1000 de Paris. O tenista alemão foi superado pelo italiano Lorenzo Musetti, atual 24º do mundo e ex-top 5.