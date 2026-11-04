Torneio que reúne os oito melhores da temporada, o ATP Finals segue com duas vagas em aberto. Nesta quarta-feira (4), o ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi eliminado do Masters 1000 de Paris, na França, e deu adeus à chance de disputar a competição em Turim, na Itália. Quatro nomes seguem vivos na briga: Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Taylor Fritz e Tommy Paul.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hoje, Tiafoe e Jodar seriam os últimos classificados para o evento que encerra o ano no circuito profissional. O americano e o espanhol também caíram precocemente no Masters de Paris e, por isso, torcem contra Taylor Fritz e Tommy Paul. Ambos avançaram às oitavas de final na França e dependem de boas campanhas para ocupar as duas vagas restantes.

continua após a publicidade

Os últimos a garantirem presença no Finals foram Flavio Cobolli, sexto do ranking mundial, e Arthur Fils, sétimo. Eles se juntaram a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev.

Em segundo lugar no ranking, Jannik Sinner defenderia o título em casa, mas se afastou das quadras para priorizar o tratamento de uma lesão no joelho direito e perdeu a vaga. O tenista italiano não joga desde julho, quando venceu Zverev na final de Wimbledon.

continua após a publicidade

Atual 11º do mundo, Djokovic foi derrotado na segunda rodada de Paris pelo australiano Rinky Hijikata, por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/3). Com isso, o sérvio de 39 anos ficará fora do ATP Finals pela segunda vez em 20 anos.

Além de Djokovic, o belga Alex de Minaur, nono colocado do ranking, foi outro que deixou a disputa por vaga no torneio dos oito melhores nesta quarta-feira. Ele foi superado pelo argentino Tomás Etcheverry por 2 a 0 (7/6(2) e 6/3), também caindo na segunda fase.

continua após a publicidade

O ATP Finals será realizado entre os dias 15 e 22 de novembro, na Inalpi Arena, em Turim, na Itália. Na primeira fase, os competidores são divididos em dois grupos de quatro e jogam entre si. Após três partidas, avançam às semifinais os dois melhores colocados de cada chave, com o primeiro enfrentando o segundo do lado oposto. Os vencedores decidem o título na final.

➡️ Zverev admite pressão após primeira derrota como top 1 do ranking

➡️ Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Classificados para o ATP Finals 2026