Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Dupla será a primeira 100% nacional a disputar o torneio no formato atual, que ocorre em Turim entre 15 e 22 de novembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 14:12
Favorite o Lance! no Google
Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal
Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP)

Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram nesta quarta-feira (4) uma vaga histórica no ATP Finals de duplas, que será disputado em Turim, Itália, de 15 a 22 de novembro. Eles são a primeira parceria totalmente brasileira a participar do torneio no formato atual de grupos.

➡️Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

➡️Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

A última vez que o Brasil teve uma dupla nacional no evento foi em 1983, quando Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr jogaram no antigo Masters, eliminatório, sendo eliminados na primeira rodada. Desde então, representantes brasileiros no ATP Finals atuaram com parceiros estrangeiros, como Bruno Soares e Marcelo Melo.

continua após a publicidade

Luz e Matos, ambos gaúchos, asseguraram a classificação após vencerem na estreia do Masters 1000 de Paris, derrotando o argentino Mariano Navone e o chileno Alejandro Tabilo por 6-4 e 6-3. Com essa vitória, a dupla alcançou 3.995 pontos na corrida para o Finals, ultrapassando o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard, que somam 3.955, e os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, com 3.820.

Eles serão os sétimos brasileiros a disputar o ATP Finals de duplas e apenas a segunda dupla composta exclusivamente por brasileiros a participar da competição, que reúne as melhores parcerias da temporada.

continua após a publicidade
Rafael Matos (e) e Orlando Luz se cumprimentam na vitória na semfinal em Montreal
Rafael Matos (e) e Orlando Luz se cumprimentam na vitória na semfinal em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP)

Stefani e Dabrowski conhecem adversárias

No WTA Finals, o Brasil será representado por Luisa Stefani, em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski. Principais cabeças de chave do WTA Finals 2026, já sabem quem serão suas adversárias na fase de grupos do torneio que acontece de 8 a 15 de novembro no Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (Estados Unidos). A dupla brasileira-canadense está no Grupo 1 e disputará três partidas contra duplas que incluem as finalistas de Wimbledon.

Na fase inicial, elas enfrentarão as parcerias formadas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic; a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Hsieh Su-wei; e a belga Elise Mertens com a chinesa Zhang Shuai. Cada dupla disputará três jogos na fase de grupos, com as duas melhores avançando para as semifinais.

continua após a publicidade

O ATP Finals de 2023 será realizado em Turim, na Itália, entre os dias 15 e 22 de novembro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris

Tênis

Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

Há 6 minutos
O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Tênis

Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Há 2 horas
Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.

Tênis

Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

Há 2 horas
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Futebol Internacional

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

Há 2 horas
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Futebol Internacional

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Há 4 horas
Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.

Tênis

Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals

Há 4 horas
Mais LANCE!
Novak Djokovic sorrindo em entrevista no Masters de Paris

Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar estreia no top 10 do ranking da ATP e bate marca de Gustavo Kuerten

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

ATP Paris: Djokovic treina para estreia e tem situação delicada

Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)

Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em quadra de tênis, trocando uma bola durante treino.

Tênis: brasileira avança à semi e chega à 14ª vitória seguida

Djokovic desanimado na derrota na estreia em Shanghai

Novak Djokovic sofre 27 aces e é eliminado no ATP da Basileia

Tenista ao lado de grande número 1, símbolo da liderança no ranking ATP.

Tênis: Alexander Zverev é o novo líder do ranking da ATP

Carlos Alcaraz no ATP de Viena, com os braços erguidos em celebração

Carlos Alcaraz disputará 60ª quartas de final de ATP na carreira

Dois homens em quadra de tênis; um com jaqueta vermelha Layer Cup World e outro com polo preto, cercados por banners.

João Fonseca jogará com Roger Federer no Brasil: 'Meu amigo'

A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

Sabalenka supera Neymar e Messi em conquista de prêmio

João Fonseca no encontro com Federer na Laver Cup (Divulgação)

Federer responde a convite de João Fonseca: 'Estou dentro'

Tenista masculino em camisa branca segura a raquete na quadra, no ATP 500 de Viena.

Zverev está a uma vitória da liderança do ranking; entenda

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses