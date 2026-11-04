Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram nesta quarta-feira (4) uma vaga histórica no ATP Finals de duplas, que será disputado em Turim, Itália, de 15 a 22 de novembro. Eles são a primeira parceria totalmente brasileira a participar do torneio no formato atual de grupos.

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A última vez que o Brasil teve uma dupla nacional no evento foi em 1983, quando Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr jogaram no antigo Masters, eliminatório, sendo eliminados na primeira rodada. Desde então, representantes brasileiros no ATP Finals atuaram com parceiros estrangeiros, como Bruno Soares e Marcelo Melo.

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Luz e Matos, ambos gaúchos, asseguraram a classificação após vencerem na estreia do Masters 1000 de Paris, derrotando o argentino Mariano Navone e o chileno Alejandro Tabilo por 6-4 e 6-3. Com essa vitória, a dupla alcançou 3.995 pontos na corrida para o Finals, ultrapassando o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard, que somam 3.955, e os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, com 3.820.

Eles serão os sétimos brasileiros a disputar o ATP Finals de duplas e apenas a segunda dupla composta exclusivamente por brasileiros a participar da competição, que reúne as melhores parcerias da temporada.

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Rafael Matos (e) e Orlando Luz se cumprimentam na vitória na semfinal em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP)

Stefani e Dabrowski conhecem adversárias

No WTA Finals, o Brasil será representado por Luisa Stefani, em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski. Principais cabeças de chave do WTA Finals 2026, já sabem quem serão suas adversárias na fase de grupos do torneio que acontece de 8 a 15 de novembro no Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (Estados Unidos). A dupla brasileira-canadense está no Grupo 1 e disputará três partidas contra duplas que incluem as finalistas de Wimbledon.

Na fase inicial, elas enfrentarão as parcerias formadas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic; a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Hsieh Su-wei; e a belga Elise Mertens com a chinesa Zhang Shuai. Cada dupla disputará três jogos na fase de grupos, com as duas melhores avançando para as semifinais.

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O ATP Finals de 2023 será realizado em Turim, na Itália, entre os dias 15 e 22 de novembro.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.