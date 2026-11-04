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Semana 9 da NFL: confira a guia de transmissões no sportv2 e Ge TV

Canais exibem cinco partidas ao vivo, com duelo em Madri e maratona no domingo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 19:20
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Lamar Jackson no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Lamar Jackson no NFL Rio Game (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A nona rodada da temporada regular da NFL promete movimentar a programação esportiva a partir desta quinta-feira (5/11). Com transmissão no sportv2 e na Ge TV, a cobertura contempla cinco partidas ao vivo, começando com o duelo entre Jacksonville Jaguars e Baltimore Ravens, às 22h15. O confronto terá a narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Antony Curti.

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As demais disputas acontecem no domingo (8/11) em uma maratona com quatro jogos consecutivos. A agenda tem início às 11h30, no embate internacional entre Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons, realizado no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, com exibição simultânea no sportv2 e na Ge TV. A narração será de Breno Monsef com análises de Antony Curti.

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A sequência de transmissões prossegue às 15h no sportv2, com o confronto entre New York Jets e Kansas City Chiefs, sob o comando do narrador Luiz Prota e comentários de Paulo Mancha. Às 18h25, Green Bay Packers e New England Patriots medem forças em exibição conjunta no sportv2 e na Ge TV, com locução de Marcelo Ferrantini e comentários de Pedro Pinto. A rodada é encerrada às 22h20 no sportv2 com o 'Sunday Night Football' entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears, narrado por Rodrigo Franco e comentado por Alex Porto.

Jogadores dos Ravens comemorando no NFL Rio Game. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Jogadores dos Ravens comemorando no NFL Rio Game. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Destaque para o duelo em Madri

O jogo em solo europeu marca um momento importante para a sequência das equipes na temporada:

— O quarterback Joe Burrow talvez esteja no seu melhor momento da carreira e a defesa dos Bengals vem dando sinais de melhora. Esse é o tipo de jogo que pode fortalecer uma campanha para o MVP — destacou o comentarista Antony Curti.

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Agenda completa de transmissões da Semana 9

Quinta-feira, 5 de novembro

  • 22h15 – Jacksonville Jaguars x Baltimore Ravens (sportv2 e Ge TV)

Domingo, 8 de novembro

  • 11h30 – Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons (sportv2 e Ge TV)
  • 15h – New York Jets x Kansas City Chiefs (sportv2)
  • 18h25 – Green Bay Packers x New England Patriots (sportv2 e Ge TV)
  • 22h20 – Tampa Bay Buccaneers x Chicago Bears (sportv2)
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