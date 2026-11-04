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Rafa Câmara exalta chance na F1 em Interlagos: 'Especial'

Brasileiro fará estreia antecipada pela Haas neste fim de semana, substituindo Esteban Ocon

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 15:35
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio de São Paulo, após a Haas optar por substituir Esteban Ocon às vésperas da 20ª etapa do ano. O brasileiro, que lidera a Fórmula 2 e tem contrato com a equipe americana para 2027, destacou a importância da oportunidade e agradeceu o apoio da Ferrari, escuderia da qual faz parte da academia de jovens talentos.

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— Sou grato à Haas por me dar essa oportunidade e também quero agradecer à Ferrari pelo apoio contínuo. Fazer minha estreia na F1 no Brasil é um momento especial para mim. Sei que tenho muito a aprender e meu foco é trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e fazer o melhor trabalho possível neste fim de semana — disse Câmara.

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A troca de pilotos foi anunciada após um incidente nos bastidores envolvendo Ocon e Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas, no GP do México. A situação culminou na demissão do piloto francês e abriu espaço para que o pernambucano de 21 anos fosse escalado para estrear na categoria máxima do automobilismo mundial antes do esperado.

Além do GP de Interlagos, Rafa Câmara fará dupla com Oliver Bearman em Las Vegas, nos Estados Unidos, daqui a duas semanas. No entanto, ainda não está definido se o brasileiro estará no grid nas etapas finais, no Catar e nos Emirados Árabes, já que ele segue brigando pelo título na Fórmula 2, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. A continuidade de sua participação também depende da definição do calendário, que pode ser afetado pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio.

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Rafael Câmara fará estreia na antecipada na Fórmula 1 pela Haas, em Interlagos (Foto: Reprodução/Instagram @haasf1team)
Rafa Câmara fará estreia na antecipada na Fórmula 1 pela Haas, em Interlagos (Foto: Reprodução/Instagram @haasf1team)

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Datas e horários do GP de São Paulo da Fórmula 1

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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