Alan Jones, campeão da Fórmula 1 em 1980, morre aos 80 anos

Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1 em 1980 pela Williams, morreu aos 80 anos de idade nesta quinta-feira (5). A informação foi confirmada pela viúva, Amanda Butler-Davis. Embora a causa da morte não tenha sido detalhada oficialmente, a imprensa australiana aponta um diagnóstico recente de câncer como o que vitimou o ex-piloto australiano. Jones deixa a mulher e seis filhos.

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Considerado uma referência no automobilismo da Austrália, Jones foi apenas o segundo piloto de seu país a conquistar o campeonato de pilotos, depois de Jack Brabham. Ele continua sendo o último a alcançar esse feito.

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Jones se sagrou campeão da categoria pela Williams, escuderia que representou entre 1978 e 1981, e também acumulou passagens por Hesketh, Embassy Hill, Surtees, Shadow, Arrows e Lola. Ao longo de 11 anos na elite do automobilismo, venceu 12 Grandes Prêmios e subiu ao pódio 24 vezes.

Na temporada em que foi campeão, Jones ganhou cinco corridas — Argentina, França, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos — e assegurou o título com uma etapa de antecedência. A conquista também representou o primeiro mundial de pilotos da história da Williams.

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Além do sucesso nas pistas, Jones construiu uma carreira sólida como comentarista de automobilismo. Ele foi homenageado com a inclusão no Hall da Fama do esporte australiano e recebeu a condecoração de Membro da Ordem do Império Britânico. Junto com seu pai, Stan Jones, forma uma das poucas duplas de pai e filho a vencer o GP da Austrália.

Em nota, a viúva Amanda Butler-Davis lamentou a perda e lembrou o legado deixado pelo piloto. Ela agradeceu o apoio dos fãs e amigos que acompanharam sua trajetória, destacando sua paixão pelo esporte e a influência que teve no automobilismo nacional e internacional.

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O Grande Prêmio da Austrália também prestou homenagem, ressaltando a importância de Jones para a história do esporte no país e sua vitória em casa, em 1980, que permanece como a última de um piloto australiano no evento.

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Alan Jones foi o último australiano campeão da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.