Ex-campeão se oferece para encarar Poatan em volta ao meio-pesado

Robert Whittaker, ex-campeão dos pesos-médios do UFC, manifestou interesse em enfrentar Alex Poatan caso o brasileiro retorne à categoria dos meio-pesados (93 kg). A declaração foi dada em entrevista ao podcast 'Submission Radio', enquanto Poatan se prepara para enfrentar Sergei Pavlovich no UFC 335, em 12 de dezembro.

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O australiano Robert Whittaker reagiu aos rumores sobre um possível retorno de Alex Pereira à divisão dos meio-pesados, afirmando que seria divertido enfrentá-lo no octógono. Poatan, que já conquistou títulos em duas categorias no UFC, está atualmente focado em sua estreia nos pesos-pesados, onde busca sua primeira vitória contra o russo Sergei Pavlovich.

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— Seria ótimo, eu adoraria recebê-lo de volta. Seria divertido — declarou.

Apesar da abertura de Whittaker para o confronto, a possibilidade de um duelo entre os dois encontra obstáculos na trajetória planejada por Poatan. Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', o brasileiro admitiu que pode abandonar a divisão dos pesos-pesados caso seja derrotado por Pavlovich, mas ressaltou que, se voltar aos meio-pesados, o fará diretamente para disputar o cinturão da categoria.

Como Poatan já foi campeão dos meio-pesados e mantém grande apelo comercial, a expectativa é que ele retorne ao topo da divisão imediatamente, o que torna improvável um confronto com Whittaker no curto prazo, mesmo com o interesse do ex-campeão dos médios.

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Alex Poatan enfrenta Sergei Pavlovich no UFC 335, em 12 de dezembro, e só depois poderá definir seus próximos passos na carreira, incluindo uma possível volta à divisão dos meio-pesados.

(FOTO: Reprodução/UFC)

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.