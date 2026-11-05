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Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP Finals

Dupla brasileira deixa torneio na França classificada para evento que reúne os oito melhores times da temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 10:33
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Dois tenistas em quadra de tênis; à esquerda, camiseta cinza, à direita com cabelo preso, segurando bola perto da boca.
Orlando Luz e Rafael Matos encerram ano no ATP Finals (Foto: Reprodução/Instagram @orlandoluz)

Orlando Luz e Rafael Matos foram eliminados nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris nesta quinta-feira (5), após derrota por 2 sets a 0 para os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner, nas parciais de 6/3 e 7/6(5). Apesar da derrota, o saldo da campanha na França é positivo para os gaúchos, que garantiram vaga inédita no ATP Finals.

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A dupla brasileira, cabeça de chave número 8, não conseguiu aproveitar as oportunidades de quebra do saque adversário no confronto. Miedler e Oberleitner confirmaram a única chance de break-point no primeiro set, no sexto game, para abrir vantagem e fechar a parcial em 6/3. Na segunda parcial, o equilíbrio prevaleceu, com ambos os times mantendo seus serviços até o tie-break. Luz e Matos chegaram a abrir 3 a 0 no game de desempate, mas os rivais reagiram e venceram por 7/6(5), fechando o jogo em 1h06min.

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Orlando Luz e Rafael Matos voltam as atenções para o ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do mundo a partir de 15 de novembro, em Turim, na Itália. A confirmação da vaga veio após a vitória na estreia do Masters 1000 na capital francesa e as derrotas de duplas concorrentes na briga pelo ranking.

Luz e Matos foram a primeira dupla 100% brasileira a disputar o torneio no formato atual, com fase de grupos, semifinal e final. Anteriormente, Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr haviam participado do antigo Masters, ainda em sistema eliminatório, em 1983, quando caíram nas quartas de final. Bruno Soares e Marcelo Melo também já marcaram presença no ATP Finals, porém com parceiros estrangeiros.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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