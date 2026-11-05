Orlando Luz e Rafael Matos foram eliminados nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris nesta quinta-feira (5), após derrota por 2 sets a 0 para os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner, nas parciais de 6/3 e 7/6(5). Apesar da derrota, o saldo da campanha na França é positivo para os gaúchos, que garantiram vaga inédita no ATP Finals.

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A dupla brasileira, cabeça de chave número 8, não conseguiu aproveitar as oportunidades de quebra do saque adversário no confronto. Miedler e Oberleitner confirmaram a única chance de break-point no primeiro set, no sexto game, para abrir vantagem e fechar a parcial em 6/3. Na segunda parcial, o equilíbrio prevaleceu, com ambos os times mantendo seus serviços até o tie-break. Luz e Matos chegaram a abrir 3 a 0 no game de desempate, mas os rivais reagiram e venceram por 7/6(5), fechando o jogo em 1h06min.

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Orlando Luz e Rafael Matos voltam as atenções para o ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do mundo a partir de 15 de novembro, em Turim, na Itália. A confirmação da vaga veio após a vitória na estreia do Masters 1000 na capital francesa e as derrotas de duplas concorrentes na briga pelo ranking.

Luz e Matos foram a primeira dupla 100% brasileira a disputar o torneio no formato atual, com fase de grupos, semifinal e final. Anteriormente, Cássio Motta e Carlos Alberto Kirmayr haviam participado do antigo Masters, ainda em sistema eliminatório, em 1983, quando caíram nas quartas de final. Bruno Soares e Marcelo Melo também já marcaram presença no ATP Finals, porém com parceiros estrangeiros.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.