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Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

Ex-número 1 do mundo leva virada de Rinky Hijikata na capital francesa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 14:07
Atualizado há 0 minutos
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Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris
Sérvio s Novak Djokovic reclama de ponto perdido na derrota na estreia em Paris. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Ex-líder do ranking mundial e atual 11º, Novak Djokovic é o maior vencedor do Masters 1000 de Paris, com sete troféus. Mas, nesta quarta-feira, o experiente sérvio, de 39 anos, caiu logo na segunda rodada, diante do qualifier australiano Rinky Hijikata (83º do ranking), por 2 sets a 1, com parciais 2/6, 6/3 e 6/3, em 2h14m.

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Com o novo revés, Djokovic vai se despedir de mais uma temporada sem títulos desse nível. O sérvio, que é recordista nesse quesito, com 40 conquistas, não vence um torneio desse porte desde sua última participação na capital francesa, em 2023. Na ocasião, o título veio com vitória na final diante do búlgaro Grigor Dimitrov. O ex-número 1 do mundo soma 51 vitórias em 61 jogos no torneio na capital francesa.

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Desde a última conquista, há três anos, Djokovic só alcançou outras duas finais de Masters 1000: perdeu a de Xangai, em 2024, para o italiano Jannik Sinner, e a de Miami, em 2025, para o tcheco Jakub Mensik.

Adversário de Djokovic vence ponto incrível

Em um dos muitos rallies da partida desta quarta, o tenista da Austrália encaixou um winner (ponto indefensável) de direita na paralela. Veja no vídeo abaixo:

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Com a surpreendente vitória sobre o sérvio, o tenista da Austrália iguala sua melhor campanha em Masters 1000 na carreira: oitavas de final. Ano passado, Hijikata alcançou essa fase em Indian Wells, também na quadra rápida, nos EUA. E, para ir ainda mais longe na capital francesa, o australiano terá de superar o argentino Tomas Etcheverry (31º), algoz do australiano Alex De Minaur. Será apenas o segundo confronto entre ambos. No primeiro, em Hangzhou, ano passado, na China, o sul-americano levou a melhor.

Ausraliano Rinky Hijikata voleia no triunfo sobre Novak Djokovic
Australias Rinky Hijikata plays a forehand return to Serbias Novak Djokovic during their men's singles match on day three of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Plenitude Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on November 4, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)



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