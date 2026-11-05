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Mercedes revela bastidores da formação de Kimi Antonelli até o título da Fórmula 1

Piloto italiano conquistou o Mundial em sua segunda temporada na F1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 08:00
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Kimi Antonelli em coletiva no GP de Interlagos, segurando microfone, boné azul Mercedes, diante de painéis com logos Petronas.
Kimi Antonelli em entrevista coletiva antes do GP de São Paulo (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

A conquista do título mundial de Kimi Antonelli em 2026 foi o resultado de um processo que começou muito antes de sua chegada à Fórmula 1. Integrante do programa de jovens pilotos da Mercedes desde antes da adolescência, o italiano passou por diferentes etapas de desenvolvimento até alcançar o topo da categoria. Em evento de abertura da Nubank House, Bradley Lord, dirigente da equipe alemã, relembrou os bastidores e dificuldades dessa trajetória.

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Segundo Lord, o primeiro contato de Toto Wolff com Antonelli aconteceu em 2017, por indicação de Gwen Lagrue, responsável por estruturar o programa de jovens talentos da Mercedes durante anos. O dirigente recordou um encontro com o italiano em Mônaco, no ano seguinte, quando ainda era possível perceber o quanto ele era jovem, mas já chamava atenção pelo potencial.

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— Lembro de encontrá-lo lá e pensar: se esse garoto conseguir desenvolver todo o seu potencial, poderemos ver algo muito especial — contou Lord.

Na avaliação da Mercedes, a velocidade era apenas um dos fatores observados durante a formação do piloto. A equipe também acompanhava o ambiente familiar, a capacidade de lidar com a pressão e a maneira como Antonelli reagia às situações adversas – características que se tornaram importantes ao longo da carreira.

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Um dos momentos mais "delicados" veio na Fórmula 2. Depois de temporadas em que se acostumou a vencer com frequência, o italiano enfrentou um campeonato difícil, com resultados abaixo do esperado e uma equipe que não conseguia apresentar o desempenho necessário. Para Lord, aquele período foi importante justamente por obrigar o jovem a entender que não seria possível ganhar todos os fins de semana.

— Foi um momento muito importante para ele lidar com a adversidade de não poder vencer em todas as corridas — explicou.

Vale destacar, inclusive, que durante esse período teve que lidar diretamente com Oliver Bearman, com quem dividia a garagem. Enquanto os companheiros mantinham um certo equilíbrio de desempenho entre os dois, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar se destacavam e muito na pista. Naquele ano, inclusive, o brasileiro foi campeão da F2.

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Bola para frente e muito foco

A capacidade de absorver informações e aprender com cada experiência foi mais dois fatores que chamaram a atenção da Mercedes. Lord revelou ainda que Toto Wolff chegou a comparar o jovem com uma "inteligência artificial". A brincadeira era destacar o comportamento do piloto de estar constantemente processando novos dados.

Na temporada que terminou com o título, essa evolução ficou evidente. Depois de uma temporada de estreia difícil, em que não parecia acompanhar o ritmo de George Russell, o italiano conseguiu não somente alcançar o companheiro, como superá-lo. Em 2026, então, manteve a regularidade necessária para brigar pelo campeonato.

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Lord citou ainda episódios como a etapa em Silverstone, quando Antonelli teve uma falha no carro justamente em um momento no qual poderia conquistar um resultado importante. Apesar da frustração, o piloto conseguiu mudar o foco rapidamente e pensar na etapa seguinte. Esse comportamento é exatamente o que, na visão do dirigente, ajuda a diferenciar um bom competidor de um candidato ao título.

— É assim que você vê como um piloto lida com os momentos difíceis, e não apenas com os sucessos. Isso mostra se ele tem a mentalidade e a resiliência necessárias para conquistar um campeonato mundial — afirmou.

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Com a conquista, Antonelli se tornou o primeiro piloto formado pelo programa de jovens talentos da Mercedes a alcançar o título mundial da Fórmula 1. Por isso, é claro, ver Kimi chegar ao topo depois de tantos anos de acompanhamento tornou a comemoração especialmente emocionante para Bradley Lord e todas as pessoas que participaram de sua formação.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli foi campeão da Freca em 2023 (Foto: Reprodução/Instagram: @kimi.antonelli)
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