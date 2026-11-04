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Com Brasil e clássico contra Argentina, CazéTV transmite Finalíssima de Futsal

Torneio reúne potências na Arena Niterói entre os dias 6 e 8 de novembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 23:40
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Seleção brasileira de futsal masculina com troféu e medalhas, após vencer campeonato.
Finalíssima será disputada entre Brasil, Portugal, Argentina e Espanha (Foto: Kiara Vilarinho/CBF)

A CazéTV transmite, nos dias 6 e 8 de novembro, a segunda edição da Finalíssima de Futsal, diretamente da Arena Niterói, no Rio de Janeiro. Organizado em conjunto por CONMEBOL e UEFA, o torneio reúne as seleções de Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, promovendo o embate entre as principais potências da América do Sul e da Europa. O grande atrativo da rodada de abertura é o clássico entre brasileiros e argentinos, reacendendo a rivalidade histórica da modalidade.

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A cobertura do canal digital contempla as quatro partidas da competição com sinal ao vivo, unindo a estrutura de estúdio a equipes presentes no ginásio. A transmissão inclui pré-jogo detalhado, análises táticas, entradas ao vivo do local e entrevistas pós-jogo. O time de talentos escalado conta com Raony Pacheco, Pierani, Luis Folha, Alan Stag e Chico Moedas, além de novos nomes a serem anunciados pela emissora.

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A ação na quadra começa na sexta-feira (6/11) com o duelo europeu entre Espanha e Portugal, às 18h30, seguido por Brasil e Argentina, às 21h30. A definição da competição acontece no domingo (8/11), com a disputa de terceiro lugar marcada para as 14h30 e a grande final às 17h30. Nos dois dias de eventos, a exibição será contínua, cobrindo o intervalo entre os confrontos sem interrupções.

Tabela de jogos da Conmebol Uefa Finalíssima Futsal 2026
Tabela de jogos da Conmebol Uefa Finalíssima Futsal 2026 (Divulgação)

Informações sobre ingressos e estrutura da Arena Niterói

Além da transmissão digital, os torcedores podem acompanhar as partidas presencialmente. As entradas para o evento já estão disponíveis para venda com valores a partir de R$ 60 (meia-entrada), garantindo acesso às duas partidas do dia. Há também a opção de adquirir passaportes válidos para todo o fim de semana de competição.

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O palco do torneio, a Arena Niterói, estreia como o primeiro espaço indoor da cidade a receber a competição internacional após passar por obras de modernização. O local conta com estrutura climatizada, tratamento acústico e capacidade ampliada para atender ao público do evento.

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