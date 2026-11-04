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Antonelli exalta Rafa Câmara e Bortoleto na F1: 'Muito talentoso'

Campeão antecipado da Fórmula 1 reforça amizade com novo piloto da Haas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 20:26
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Kimi Antonelli chega ao Brasil como o mais novo campeão mundial da Fórmula 1. Além de celebrar a conquista durante o GP de São Paulo, o italiano terá a oportunidade de reencontrar dois antigos conhecidos no paddock: Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto. Amigos desde os tempos das categorias de base, os brasileiros foram elogiados pelo piloto da Mercedes, que destacou a velocidade e o talento dos dois.

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— Acho que eles são dois pilotos incríveis, muito rápidos. Especialmente o Rafa. Também gosto muito do Gabi, mas conheço o Rafa há mais tempo e tenho uma ótima relação com ele. É legal vê-lo correndo neste fim de semana. Também acho muito legal ter dois pilotos brasileiros na pista — afirmou Antonelli.

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A relação com Rafa Câmara começou ainda no kart, quando os dois davam os primeiros passos no automobilismo. A convivência se estendeu até 2023, período em que dividiram as pistas da Fórmula Regional. Naquele ano, Antonelli conquistou os títulos da categoria no Oriente Médio e na Europa (Freca), enquanto o brasileiro seguiu sua trajetória rumo à Fórmula 3.

Em 2024, os caminhos dos pilotos voltaram a se cruzar, mas em categorias diferentes. Enquanto Antonelli estreava na Fórmula 2, Câmara disputava a Fórmula Regional Europeia, na qual conquistou o campeonato. Já Bortoleto, que havia sido campeão da F3 naquele mesmo ano, encontrou o italiano na principal categoria de acesso à F1. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor na disputa pelo título da F2.

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Apesar da rivalidade construída nas pistas, a competição nunca interferiu na relação entre os pilotos. Agora, com os três no grid da Fórmula 1, Antonelli espera que os antigos companheiros tenham condições de brigar por resultados ainda maiores na categoria.

— Espero lutar com eles no futuro. Acho que merecem ter um carro rápido, porque são muito talentosos. Espero que, em breve, todos nós possamos lutar pelo degrau mais alto do pódio. Seria ótimo — completou o campeão mundial.

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Kimi Antonelli se sagrou campeão da F1 no último fim de semana, com o terceiro lugar no GP do México. O italiano chegou a 380 pontos no campeonato de pilotos e, a quatro etapas do fim da temporada, não pode mais ser alcançado por nenhum outro componente do grid. Em Interlagos, ele buscará uma outra conquista, dessa vez pela Mercedes. A equipe lidera o mundial de construtores, com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari, e pode ser campeã neste final de semana.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli foi campeão da Freca em 2023 (Foto: Reprodução/Instagram: @kimi.antonelli)
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