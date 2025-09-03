De olho na Copa Davis, João Fonseca treina no Rio; vídeo
Número 1 do Brasil treinou com Thiago Wild e Christian Oliveira
Depois da derrota na segunda rodada do US Open, para o tcheco Tomas Machac, João Fonseca já iniciou os treinos de olho no próximo torneio. Com o foco na Copa Davis, nos dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, na Grécia, o número 1 do Brasil, de 19 anos e 45º do mundo, treinou nesta quarta-feira (3), no Rio de Janeiro.
O pupilo do técnico Guiherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, bateu bola com Christian Oliveira, um de seus parceiros de treino, e com Thiago Wild (143º).
Abaixo, momentos do treino com o número 2 do Brasil:
O US Open foi o quarto Grand Slam que João Fonseca disputou como profissional, todos neste ano. Em janeiro, no Aberto da Austrália, o brasileiro também parou na segunda rodada, como em Nova York. Já em Roland Garros e Wimbledon, o carioca chegou à terceira fase.
Luis Guto Miguel, de 16 anos e número 19 do mundo, segue brilhando na chave juvenil do US Open. Nesta quarta-feira (3), o goiano, que se inspira em João Fonseca, avançou às quartas de final do último Grand Slam da temporada.
- Por agora, é João Fonseca quem me inspira, treinamos por duas semanas no Rio, ele é um grande cara, é incrível, ele inspira não só eu, mas as crianças, ele é incrível - disse Guto.
