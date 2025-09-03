João Fonseca inspira Guto Miguel, que avança no juvenil do US Open

Luis Guto Miguel, de 16 anos e número 19 do mundo, segue brilhando na chave juvenil do US Open. Nesta quarta-feira (3), o goiano, que se inspira em João Fonseca, avançou às quartas de final do último Grand Slam da temporada.



- Por agora, é João Fonseca quem me inspira, treinamos por duas semanas no Rio, ele é um grande cara, é incrível, ele inspira não só eu, mas as crianças, ele é incrível - disse Guto.

O brasileiro derrotou mais um top 10 na semana, desta vez o americano Jack Kennedy, 10º colocado e nono favorito, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4, após 1h10min de duração na quadra Louis Armstrong, a segunda principal do complexo de Flushingg Meadows. Guto chegou a abrir 4 a 1 no segundo set, permitiu que o rival devolvesse uma das quebras, mas manteve firme seu serviço no fim para fechar.

- É mais rápida que nas outras quadras que estava jogando lá fora, me diverti hoje, joguei meu jogo quando falei com meu técnico, tenho jogado bem nas últimas semanas, curtindo meu momento aqui nesse estádio grande, vamos manter isso e ir com tudo para a próxima - continuou o jovem brasileiro

Inspirado em João Fonseca, Guto faz melhor campanha em Slams



A campanha é a maior de longe do brasileiro em Grand Slams. Campeão do J300 realizado no Canadá no sábado, ele segue embalado em busca de vaga na semifinal e vai enfrentar o britânico Oliver Bonding, 17º colocado, campeão do Banana Bowl em 2024, que passou pelo espanhol Andres Santamarta Roig, atual vice-líder do ranking, por 6/3 6/4.



O Brasil teve dois recentes campeões do juvenil do Aberto dos Estados Unidos com João Fonseca em 2023 e Thiago Wild em 2018.

