imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Jake Paul revela lesão no nariz antes de superluta de boxe com Anthony Joshua

Norte-americano enfrenta o maior desafio de sua carreira no dia 19 de dezembro

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
08:15
Jake Paul com problemas antes de principal luta de sua carreira (Foto: Julio Aguilar / AFP)
Jake Paul com problemas antes de principal luta de sua carreira (Foto: Julio Aguilar / AFP)
O boxeador e youtuber Jake Paul tem o maior desafio de sua carreira no dia 19 de dezembro, quando enfrenta o ex-campeão peso pesado Anthony Joshua em duelo que será transmitido com exclusividade pela Netflix mundialmente. E, na preparação para enfrentar seu primeiro peso pesado, Paul revelou que está sofrendo com os treinos contra outros atletas da categoria. 

Em entrevista ao ''Pat McAfee Show'', Jake revelou que sofreu lesões no nariz e, apesar de não confirmar a extensão do problema, o local parecia estar torto e ele admitiu que seu nariz se moveu ''alguns milímetros'' durante a preparação.

— Meu nariz está ficando cada vez mais torto, irmão. Não vou mentir. Treinar com pesos pesados, meu nariz se moveu alguns milímetros nesta preparação. Tem um lutador, que se chama Frank Sanchez, ele definitivamente rearranjou o meu nariz. Com certeza há algo de errado com ele — apontou o ''Problem Child''.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Maior desafio de Jake Paul no boxe

Apesar de lutar e vencer vários ex-atletas do UFC, incluindo Nate Diaz e ex-campeões como Anderson Silva e Tyron Woodley, Jake Paul nunca enfrentou ninguém do quilate de Anthony Joshua.

O gigante britânico, que tem vantagem física e técnica sobre Paul, foi campeão olímpico no boxe amador em Londres-2012 e foi campeão unificado da divisão peso pesado em duas oportunidades. O campeão unificado é aquele que detém os principais cinturões do boxe mundial, e Joshua provou seu pedigree ao vencer nomes como Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Kubrat Pulaev e Dillian Whyte. 

'Spider' Silva em ação 

Anderson Silva volta ao boxe profissional (Foto: Divulgação)
Anderson Silva volta ao boxe profissional (Foto: Divulgação)

Além de Jake Paul e Anthony Joshua, o evento organizado pela Netflix também terá o retorno do lendário Anderson Silva aos ringues de boxe. Ex-campeão do UFC e um dos maiores nomes da história do MMA mundial, o ''Spider'' enfrenta Tyron Woodley na preliminar de Paul x Joshua. 

Woodley também foi campeão do UFC, no peso meio-médio e defendeu o cinturão em algumas oportunidades, mas não luta MMA desde 2021. No boxe, ele perdeu duas vezes para Jake Paul e não luta desde o mesmo ano. Porém, o norte-americano tem a juventude a seu favor. Com 43 anos, ''The Realest'' tem sete anos a menos que Anderson, que completou 50 anos em 2025.

