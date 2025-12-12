A música "Evidências", interpretada por Chitãozinho e Xororó, trouxe à seleção de ginástica rítmica a primeira medalha de prata em um mundial. Entretanto, o ciclo com o clássico brasileiro foi encerrado e a aposta da equipe agora é bem diferente: "Abracadraba", um hit pop americano de Lady Gaga. Em entrevista exclusiva ao Lance! no Prêmio Brasil Olímpico, as atletas e treinadoras da seleção explicaram a aposta por trás da mudança.

A escolha parte de uma estratégia para mobilizar a torcida americana, anfitriã das Olimpíadas de 2028, que serão em Los Angeles. Além disso, outro fator considerado foi o sucesso de "Abracadraba" aqui no Brasil, principalmente após o show da cantora pop em Copacabana.

— A gente usa a estratégia de trazer também o público cada vez mais próximo da gente, usando o que está sendo ouvido. A Lady Gaga fez um showzaço aqui no Rio, e a gente aproveitou esse hype para deixar a ginástica rítmica em evidência e aproximar o público da gente — explicou Bruna Martins, coreógrafa da seleção de conjunto.

Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Coreografia do ciclo de Los Angeles da ginástica rítmica está pronta

Tradicionalmente, a Federação de Ginástica muda os aparelhos do conjunto misto a cada ciclo. Neste ano, por exemplo, a categoria usou três bolas e dois arcos, a partir de 2026, serão três arcos e dois pares de maças. Entretanto, mesmo com a mudança radical, a equipe já está com quase tudo pronto para a nova fase. É o que explica a técnica Camila Farezin:

— Tá super bonita a coreografia, a gente já terminou a fase de montagem dessa série. Já sobre a série simples (cinco bolas), nós estamos montando a coreografia, mas a música ainda é uma surpresa.

Lady Gaga em Copacabana (Photo by STRINGER / AFP)

Já as atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves enxergam a mudança como uma saída da zona de conforto. O grupo afirmou ao Lance! que vem coisas incríveis pela frente. Aliás, elas esperam novamente um forte apoio do público.

Neste ano, elas foram indicadas à categoria Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico. No voto popular, as atletas concorreram com Gabi Guimarães (vôlei) e Flávia Saraiva, onde a jogadora de vôlei levou a melhor. Ainda assim, mesmo disputando a maior parte das competições na Europa, o conjunto caiu no gosto da torcida.

— A gente sabe o quanto a nossa modalidade tem crescido no Brasil, e a gente sente esse carinho do público. E a torcida do Brasil ajudou muito a gente neste ano, com o mundial em casa — explicou Duda Arakaki, líder do grupo.