Anisimova se ‘vinga’ de Swiatek e avança à semifinal do US Open; vídeo
Após humilhante duplo 6/0 na final de Wimbledon, americana derrota a rival em Nova York
Se, no dia 12 de julho, o choro de Amanda Anisimova foi de frustração e vergonha, na final de Wimbledon, nesta quarta (3), a americana (9ª do mundo) as lágrimas deram lugar ao sorriso. Graças à vitória sobre a polonesa Iga Swiatek (vice-líder do ranking), por 6/4 e 6/3, se 'vingando' do duplo 6/0 sofrido há quase dois meses.
- É a campanha da minha vida. Parece um sonho, voltar de Wimbledon daquela maneira e vencer hoje é muito especial para mim - celebrou Anisimova, para delírio da torcida presente à Arthur Ashe, a quadra central de Nova York.
Abaixo, o match-point da vitória contra Swiatek:
Com o novo triunfo, a anfitriã, que vinha de vitória sobre a paulista Bia Haddad, por 6/0 e 6/3, aguarda a vencedora do jogo entre a japonesa Naomi Osaka e a tcheca Karolina Muchova.
Até agora, em cinco partidas no torneio, Anisimova só perdeu um set: para a romena Jaqueline Cristian (50ª), na terceira rodada.
Em Nova York, o melhor resultado da americana, de 24 anos, tinha sido a terceira rodada, alcançada em 2020. Ano passado, a anfitriã parou na estreia.
Caso alcance a inédita final, Anisimova poderá fazer uma final entre americanas. Para isso, Jessica Pegula terá que superar, na outra semifinal, a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka.
