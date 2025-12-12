Gabi Guimarães define time do Conegliano: 'Sonho'

O atual elenco do Conegliano, da Itália, reúne as melhores jogadoras de vôlei da atualidade em um só lado da quadra, com a brasileira Gabi Guimarães, a chinesa Zhu Ting e a sueca Isabella Haak. Em entrevista ao Lance!, a ponteira do Brasil comentou se traria alguma outra atleta para completar esse elenco já considerado de "peso".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabi Guimarães celebrou a força do time, destacando a realização de jogar ao lado de grandes nomes.

— Meu time é a realização de um sonho. Era um sonho jogar com a De Gennaro, com a Zhu, que eu sempre quis jogar mas não consegui no VakifBank, com a Bela, aqui a gente conseguiu jogar junto. Eu não sei o que mais eu posso pedir. Trouxe todo mundo! - afirmou Gabi.

O Conegliano terminou a primeira fase do Mundial de Clubes com 100% de aproveitamento, em primeiro lugar do Grupo B, e enfrenta o Osasco na semiginal. A ponteira brasileira comentou sobre o confronto e uma possível final italiana contra o Scandicci, de Antropova.

continua após a publicidade

—O Scandicci também tem grandes jogadores, tive a oportunidade de jogar com algumas delas também. A gente sabe do nosso favoritismo, mas sabe também da qualidade delas, e nesse tipo de competição o favoritismo fica muito no papel. Temos que tomar um cuidado muito grande, porque as equipes brasileiras que chegam pra semifinal também vão chegar com tudo - completou.

➡️Com sobra, Conegliano supera Praia Clube e avança para semifinal

Conegliano durante partida no Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Deco Pires)

Programação da fase final

13 de dezembro

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

14 de dezembro

13h - disputa do bronze

16h30 - final