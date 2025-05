Em abril, com a derrota para o italiano Matteo Arnaldi na estreia do Masters 1000 de Madri, Novak Djokovic amargou um jejum inédito na carreira em torneios desse nível, no saibro. Pois, nesta quinta-feira, o aniversariante sérvio, agora de 38 anos, perdia o segundo set por 4 a 1, mas se vingou do 39º do mundo, por duplo 6/4. Agora, ele está a duas vitórias do 100º troféu na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sexta-feira, em sua terceira semifinal na temporada, não antes das 10h30 (de Brasília), o ex-número 1 do mundo e atual sexto enfrenta o qualifier britânico Cameron Norrie (90º) ou o australiano Alexei Popyrin (25º, quinto favorito).

Após a vitória desta quinta, o aniversariante celebrou a data ainda em quadra. Veja o vídeo:







Na outra semifinal (e possível rival de Djokovic em Genebra) o favorito é Hubert Hurkacz, que superou, também nesta quinta, o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz. O tenista da Polônia, na próxima semana, será o adversário de estreia do brasileiro João Fonseca em Roland Garros.

continua após a publicidade





Em março, o hexacampeão sérvio foi surpreendido na final do Masters 1000 de Miami pelo tcheco Jakub Mensik. Dois meses antes, lesionado, Nole desistiu da semifinal do Aberto da Austrália. Com a de Genebra, nesta sexta, são as três semifinais do ex-líder do ranking até agora na temporada.

Caminho de Djokovic em Roland Garros



➡️Conheça o padre fã de João Fonseca e que, como o Papa Leão XIV, joga tênis



Vencedor em 2016, 2021 e 2023, Djokovic estreia em Roland Garros contra o americano Mackenzie McDonald. Depois, pode duelar com o anfitrião Moutet. O canadense Dennis Shapovalov e o russo Daniil Medvedev devem medir forças contra o ex-líder do ranking nas rodadas seguintes. Já o alemão Alexander Zverev é um provável rival nas quartas de final. Caso avance até lá, o sérvio poderá enfrentar Sinner a uma rodada da decisão francesa.

continua após a publicidade

Com 96 vitórias e 16 derrotas em Paris, Djokovic parou nas quartas de final do ano passado, quando, lesionado, nem entrou em quadra contra o norueguês Casper Ruud. No ano anterior, diante do mesmo rival, o ex-líder do ranking conquistou o terceiro troféu em Paris.

➡️ Roland Garros aponta João Fonseca como um perigo para os favoritos





Abaixo, o possível caminho do sérvio em Roland Garros: