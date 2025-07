O tênis é um esporte conhecido por sua intensidade, alternando momentos de explosão com pausas entre os pontos. Para manter o ritmo da partida e garantir justiça entre os jogadores, as regras definiram um tempo máximo para o saque no esporte. Em torneios da ATP, WTA, Grand Slams e ITF, esse limite é de 25 segundos entre o fim de um ponto e o início do serviço seguinte. O Lance! responde o motivo de existir limite de tempo no saque no tênis.

Saque no tênis: por que há limite de tempo?

Esse tempo controlado evita atrasos deliberados — como longos bounces de bola, conversas com treinadores ou busca de toalhas — que prejudicam o andamento do jogo e o interesse do público. A introdução do shot clock nas principais competições tornou a regra mais objetiva, exibindo um relógio visível na quadra que conta de 25 a 0 segundos — quando expira, o jogador recebe uma advertência ou, em caso de reincidência, perde o ponto.

A medição exata do tempo começou com a exibição do contador no placar, mas regras antigas permitiam margem de interpretação aos árbitros. Agora, com mais transparência e rigor, a dinâmica entre os pontos virou parte do espetáculo esportivo.

Como funciona o relógio do saque

Após o fim de um ponto, o chrono de saque é ativado automaticamente pelo árbitro — em geral, logo após o placar ser chamado em voz alta. O jogador tem 25 segundos para iniciar seu primeiro saque. Esse intervalo já inclui o tempo para escolher bolas e se posicionar atrás da linha de base.

O relógio é iniciado assim que o placar é anunciado pelo árbitro. Em Grand Slams, o tempo é o mesmo; porém, se há interrupção (chuva, longa contusão, bola fora de alcance), o juiz ao lado pode pausar o relógio. Para arranques mais rápidos, como após pontos curtos ou em situações de pressão, o relógio pode ser ajustado em poucos segundos. Se o jogador não começar o movimento do saque antes que o tempo se esgote, será penalizado.

Em eventos sem shot clock visível, o árbitro dá um aviso verbal antes de aplicar sanções. Hoje, a consistência visual do relógio nas transmissões ajuda tanto atletas quanto espectadores a entender a urgência do momento.

Penalidades por quebra de tempo no tênis

Saque no tênis: por que há limite de tempo e como o atleta pode ser punido? Se o relógio chegar a 0, o juiz emite primeiro uma advertência (warning). Na próxima violação, o jogador perde automaticamente o ponto. Em torneios menores ou sem shot clock, o árbitro pode aplicar advertência verbal antes do primeiro erro e ponto perdido no segundo.

Regra importante: isso vale somente para o primeiro saque. Em caso de segundo saque ou net no primeiro, não há clock. O segundo saque segue livre, considerando apenas a necessidade de concluir a jogada sem atrasos.

Por que o limite de 25 segundos mudou o tênis

A implementação do shot clock trouxe três avanços:

Uniformidade – Antes, alguns árbitros eram flexíveis demais, causando reclamações dos jogadores que esperavam pelas mesmas condições. Pace do jogo – Com partidas longas cada segundo conta, evitar pausas excessivas mantém a partida mais dinâmica e atrativa. Transparência – O público e as transmissões agora sabem quanto tempo cada jogador tem, eliminando confusão sobre decisões do árbitro.

Jogadores históricos já reclamaram, incluindo Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, que disseram sentir-se pressionados em partidas longas com mudanças de regras. Ainda assim, o shot clock se consolidou como ferramenta eficaz para acelerar o tênis moderno.